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流浪狗大耳像蝙蝠⋯好心女抱回家養 認不出是什麼狗

世界新聞網／輯
小狗型態特殊。（取材自微博）
小狗型態特殊。（取材自微博）

超萌！中國一名女子某日在工作店家內發現一隻無人看顧的流浪幼犬，小狗長相特殊，擁有大大的耳朵、長長的尾巴，看不出來屬於什麼犬種，由於無人認領，女子便將小狗帶回家飼養，在女子悉心照料下，小狗逐漸長大，也越來越黏她，有網友猜測應是「小鹿犬」，大讚她「好人有好報」。

根據娛圈咖啡貓在微博上傳的影片指出，一隻流浪幼犬跑進陶器店玩耍，為了避免影響顧客動線，好心的女店員先將狗狗帶回家，首先為狗狗準備一大碗羊奶粉及狗食，狗狗吃得很快，女子看不出來小狗品種，不像吉娃娃或法鬥，耳朵大大的像蝙蝠，尾巴長長的像老鼠。

女子家中本就養了多隻小狗，因此新來的狗狗很黏人，只要女子不在身邊就會吠叫，期間女子努力想幫狗找到主人，不過卻遲遲找不到飼主，因此便繼續飼養小狗。而小狗雖然體積小巧，性格卻很兇猛，經常跟女子家中其他小狗起衝突或打架，整隻狗「奶兇奶兇」的相當可愛。

女子為了讓小狗舒適，還親自動手替狗做了一個小木屋，小狗越來越黏人，甚至連女子整理行李箱時都要躲進箱內，似乎是擔心女子離家。一個月後小狗越來越能吃，體型也加長，但並沒有長高。女子表示，曾有人出高價買狗，但她也回絕了，小狗已成為女子生活的一部份，一人一狗的情誼令人羨慕。

其他人則留言「好人有好報」、「好心人」、「貓來財狗來福」、「臘腸狗串串嗎？」

有內行網友指出這是「小鹿犬」，特徵是頭窄長，口鼻挺直，眼橢圓形、黑色，耳被修剪而直立，頸長而瘦削，略呈弓形。尾截短留1/3，體軀結構勻稱，毛色大部分為黑與黃褐色等深色。因其四肢修長，身姿優美，酷似小鹿而得名。

咖啡 微博

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