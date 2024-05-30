12歲老柴犬被迫離開原飼主 動保人員見牠在代理家庭受苦難過哭了

一隻柴犬被迫離開跟了12年的主人，還曾遭到代管的飼主虐待。（取材自Ameba＠アニマルフォスターペアレンツ）

動物雖然不會說話，但他們仍有豐富的感情，一旦離開原先的主人，內心也會感到非常受傷。位於日本 靜岡縣西湖市的動物保護機構「Animal Foster Parents」，就曾分享一隻柴犬的悲傷故事。

根據日本媒體「まいどなニュース」報導，這隻柴犬當初的飼主，因為突然住院的關係，打電話給了該保護機構，希望他們能代為接管這隻柴犬。後來機構人員到這位飼主家裡去迎接柴犬，雖然飼主還勉強出院接待，但明顯身體狀況確實不太行了，沒有照顧狗狗的餘力。

然而，在住院期間代替飼主照護柴犬的人，卻對狗狗不太友善。他甚至告訴機構人員，說如果柴犬不乖，只要用力踢牠就會乖了，還當場示範了一次。機構人員帶走柴犬後，一想到牠先前過得有多辛苦，最後還被新飼主踢，就讓人忍不住流下淚來，發誓一定要好好照顧牠。

然而，由於柴犬本來就是一生只跟一位飼主的性格，加上過去和原飼主相處長達12年，因此對新環境充滿戒心，有時也會露出好像在思考什麼，很想回到原飼主身邊的悲傷表情。

不過在機構人員的細心照料下，總算讓牠開始敞開心房，散步時也變得會露出笑容了，讓人感到相當欣慰。由於年事已高，恐怕再找到新主人的機會不大，不過機構人員一致認為，只要這隻柴犬願意，他們可以讓牠一直待在這裡，照顧牠的終生。