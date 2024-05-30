泌尿科醫師建議男性自我檢查陰莖 出現五種狀況快就醫

澳洲泌尿科醫師Peter White建議男性定期檢查陰莖，因為小變化可能暗示得了某些疾病。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Daria Liudnaya）

女性常被宣導可以自我檢測 乳房是否有硬塊來預防乳癌，現在泌尿科醫師也開始呼籲男性自我檢查陰莖，因為陰莖是男性身體健康的重要窗口，一些被忽略的小變化可能是癌症 或糖尿病的前兆。

每日郵報（Daily Mail）報導，澳洲 的泌尿科醫師懷特（Peter White）說，陰莖的健康不只有器官外表，更是全身健康的反射，男人定期檢視陰莖，可以在罹患致命疾病前發現問題，他提出若出現時應就醫的五項陰莖異常。

懷特說，陰莖若出現白色斑塊，可能罹患硬化萎縮性苔蘚（Lichen Sclerosus），30至50歲的男人中，平均10位有1位會得到這種疾病，患者會有皮膚搔癢，性行為時會疼痛。

懷特說，男性隨著年齡增長，射精量減少是正常的，但若此現象發生在45歲以前，就可能有問題了，那可能暗示睪固酮濃度下降，而睪固酮是男性主要的性激素。

還要注意的警訊是陰莖是否有難聞氣味，那可能是因為清潔不夠周全讓死掉的皮膚細胞和細菌堆積，可能導致龜頭炎（balantitis），讓龜頭發炎長紅斑。

懷特說，男人平均一天小便6至7次，但研究顯示四分之三的男性因為水分攝取不足，一天沒有尿到該次數，這可能導致罹患腎臟疾病的風險。

最後是陰莖彎曲的角度，通常陰莖會有一定角度的彎曲，但若彎到接近直角，就可能是罹患佩洛尼氏病（Peyronie’s Disease），這種疾病是因為陰莖海綿體白膜發生病變而局部產生硬塊，導致陰莖勃起時會彎曲、疼痛甚至功能障礙，治療方式是穿戴裝置來矯正角度。