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好市多這款熱銷堅果 會員讚「最棒點心」：吃到臉頰痛也停不了

編譯潘勛／即時報導
備受好評的好市多科克蘭腰果總匯。（取自好市多）
備受好評的好市多科克蘭腰果總匯。（取自好市多）

要說好市多(Costco)大賣場的成功，它賣的「科克蘭招牌腰果總匯」(Kirkland Signature Cashew Clusters)貢獻良多；這項產品總合了好吃、高品質又買得起，在好市多會員裡獲得大量人氣，網路上也是一片讚美聲。

「每日餐點」(Daily Meal)網站報導，科克蘭招牌腰果總匯是由腰果、南瓜籽及杏仁為原料，再以蜂蜜、蔗糖、海鹽及大米糖漿來調味，給人甜鹹適中的好口感。按公司官網，一袋兩磅裝的科克蘭招牌腰果總匯要價為10.99元，相形一般腰果產品必然聯想到的貴森森，實在實惠；畢竟腰果要種植、處理工程很大又昂貴。

雖說腰果總匯裡還有其他種類堅果，但每一袋裡還是有50%的腰果；結合了好吃、高品質以及買得起，好市多會員好像總是吃不厭、吃不夠。

網路上有很多直白評論好市多商品的資訊。至於科克蘭招牌腰果總匯，上Reddit平台的好市多會員對它多給予肯定。有條貼文形容它是「能在好市多買到最棒點心」，許多人表示同意能賦予科克蘭腰果總匯那種地位。

這種腰果總匯被形容成「會上癮」，評價等同好市多粉絲最愛的花生奶油椒鹽脆餅。有人表示贊成，說兩項都是他的最愛；甚至有人宣稱，吃腰果總匯吃不停，吃到臉頰痛，意思是這點痛不妨礙吃最愛零食。

臉書上一名好市多會員對這種腰果總匯一樣熱情，他宣稱太好吃了，根本無法遵守一次最多吃五份的建議。

好市多 臉書 Costco

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