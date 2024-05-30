我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「川普還可以選總統嗎？」 大家都在問

川普E級重罪 會不會坐牢？ 律師檢察官怎麼說

喝檸檬水助減肥？ 飲食學者：這三種方式更有效

編譯潘勛／即時報導
營養師指出，檸檬水只是檸檬酸加水，並無減肥奇效。示意圖。（取材自pexels.com@Julia Zolotova）
營養師指出，檸檬水只是檸檬酸加水，並無減肥奇效。示意圖。（取材自pexels.com@Julia Zolotova）

網路上充斥減肥小竅門，指飲食做個變化，「保證神奇瘦五公斤」，檸檬水就常被提到，但營養學家卡洛琳‧湯瑪森(Caroline Thomason)表示，檸檬水只是天然檸檬酸加水而已，無法助人減肥，只有注意膳食及運動這兩項最基本、最重要的做法，人才能減重

湯瑪森表示，喝了檸檬水，人容易想上廁所，而上廁所前後都量體重的話，你肯定會覺得變輕了；但倒不是因為喝了檸檬水之後，發生什麼魔法而減重。

湯瑪森表示，喝檸檬水減肥這個迷思起源何處，她並不曉得，但身為營養師敢說，「天下沒有神奇食物或飲料，可以助人減少體脂肪」。

檸檬水裡有維他命C以及鉀元素，有些研究認為，三餐飯前喝水，有助於飽足感，於是少吃一些。但專家表示，水裡加了檸檬汁，並沒有特別之處能有助於人體減重。

對於有心減重的人，湯瑪森建議可由以下的生活方式小調整做起：

一是運動：每周走路、肌力訓練幾次，另有氧運動增加到150分鐘。

二是飲食：要著重在蛋白質，增加攝食的水果、蔬菜，用全穀類來取代精米細麵，三餐多攝取健康脂肪。

三是紀錄自己吃了什麼食物，更加了解你每天攝取多少熱量。雖說有些專家認為，太專注於追蹤每天熱量攝取，可能讓你三餐不正常吃，因此不怎麼建議去做，但湯瑪森指出，有紀錄就有益於打造底線，了解自己的飲食習慣，顯然能幫你知道自己可以做哪些變化來減輕體重。

專家並說，檸檬水之類的酸性飲料會導致胃灼熱，對容易胃酸逆流的人更是如此。有些研究更指出，長時間固定喝檸檬水，檸檬酸會蝕掉牙齒的珐瑯質。

減重

上一則

好市多這款熱銷堅果 會員讚「最棒點心」：吃到臉頰痛也停不了

延伸閱讀

臨終前「死亡咯咯聲」痛苦嚇人？ 安寧病房護士解釋：別怕

臨終前「死亡咯咯聲」痛苦嚇人？ 安寧病房護士解釋：別怕
婦坐逃生道機位卻不守規定「只救自己」 與空服員大吵延誤起飛下場慘

婦坐逃生道機位卻不守規定「只救自己」 與空服員大吵延誤起飛下場慘
女讓生病寵物狗安樂死 一年後驚訝發現牠「復活」在領養網頁上

女讓生病寵物狗安樂死 一年後驚訝發現牠「復活」在領養網頁上
紐約市消防局表揚急救人員 60歲男回憶瀕死經驗

紐約市消防局表揚急救人員 60歲男回憶瀕死經驗

熱門新聞

男子被告知行李箱超標得多收70歐元，他找友人幫忙拆掉箱子的輪子，省下一筆錢。機場示意圖，非新聞當事者。（美聯社）

登機前行李箱超標要加收76美元 男急中生智省了荷包

2024-05-23 20:50
透過血型分析，瞭解該如何讓自己掌握機會。（取材自unsplash.com＠JESHOOTS.COM）

四血型如何掌握天降機會 O型該謹慎思考、這血型就是想太多

2024-05-28 23:35
台灣鹽酥雞是知名特色小吃之一，許多觀光客訪台必吃。（報系資料照）

台灣買鹽酥雞變考試？點餐卡「特殊設計」 店員一句話讓中國遊客傻了

2024-05-25 21:40
(取自123RF)

3生肖「註定人上人」雞逢凶化吉、鼠少年得志、這生肖富貴寫臉上

2024-05-29 15:15
曾在麥當勞工作的TikTok網友「@_Jayrizz_」分享在麥當勞的工作秘辛，她建議顧客不要點大薯，因為員工被教導把薯條裝進去就好，而非把盒子塞滿。(擷取自TikTok)

麥當勞前員工分享工作秘辛 建議顧客不要點大薯

2024-05-23 19:40
六月三生肖財運亨通。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Marlon Alves）

3生肖六月荷包鼓起來 屬雞擺脫迷茫、他本業兼職都有好發展

2024-05-24 23:00

超人氣

更多 >
歷史性判決 川普封口費案34項指控全有罪 7/11判刑

歷史性判決 川普封口費案34項指控全有罪 7/11判刑
川普再口出狂言 揚言「若中國犯台將轟炸北京」

川普再口出狂言 揚言「若中國犯台將轟炸北京」
聰明旅客搭郵輪 會做這4件事

聰明旅客搭郵輪 會做這4件事
科技大老吃什麼？黃仁勳宴請供應鏈夥伴 功夫菜價格曝光

科技大老吃什麼？黃仁勳宴請供應鏈夥伴 功夫菜價格曝光
拒絕白男搭訕 亞裔女慘遭當街辱罵+暴打 臉縫11針

拒絕白男搭訕 亞裔女慘遭當街辱罵+暴打 臉縫11針