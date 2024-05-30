喝檸檬水助減肥？ 飲食學者：這三種方式更有效

營養師指出，檸檬水只是檸檬酸加水，並無減肥奇效。示意圖。（取材自pexels.com@Julia Zolotova）

網路上充斥減肥小竅門，指飲食做個變化，「保證神奇瘦五公斤」，檸檬水就常被提到，但營養學家卡洛琳‧湯瑪森(Caroline Thomason)表示，檸檬水只是天然檸檬酸加水而已，無法助人減肥，只有注意膳食及運動這兩項最基本、最重要的做法，人才能減重 。

湯瑪森表示，喝了檸檬水，人容易想上廁所，而上廁所前後都量體重的話，你肯定會覺得變輕了；但倒不是因為喝了檸檬水之後，發生什麼魔法而減重。

湯瑪森表示，喝檸檬水減肥這個迷思起源何處，她並不曉得，但身為營養師敢說，「天下沒有神奇食物或飲料，可以助人減少體脂肪」。

檸檬水裡有維他命C以及鉀元素，有些研究認為，三餐飯前喝水，有助於飽足感，於是少吃一些。但專家表示，水裡加了檸檬汁，並沒有特別之處能有助於人體減重。

對於有心減重的人，湯瑪森建議可由以下的生活方式小調整做起：

一是運動：每周走路、肌力訓練幾次，另有氧運動增加到150分鐘。

二是飲食：要著重在蛋白質，增加攝食的水果、蔬菜，用全穀類來取代精米細麵，三餐多攝取健康脂肪。

三是紀錄自己吃了什麼食物，更加了解你每天攝取多少熱量。雖說有些專家認為，太專注於追蹤每天熱量攝取，可能讓你三餐不正常吃，因此不怎麼建議去做，但湯瑪森指出，有紀錄就有益於打造底線，了解自己的飲食習慣，顯然能幫你知道自己可以做哪些變化來減輕體重。

專家並說，檸檬水之類的酸性飲料會導致胃灼熱，對容易胃酸逆流的人更是如此。有些研究更指出，長時間固定喝檸檬水，檸檬酸會蝕掉牙齒的珐瑯質。