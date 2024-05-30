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黃仁勳有特殊e-mail風格 前Nvidia員工透露：不超過6行

編譯葉亭均／即時報導
輝達執行長黃仁勳。（美聯社）
輝達執行長黃仁勳。（美聯社）

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳有獨特的e-mail電子郵件撰寫方式，而且期望員工也採用相同模式。

Business Insider網站報導，輝達的三位前員工透露黃仁勳的e-mail溝通風格，他們表示，黃仁勳的email通常很簡潔，不會超過六行，而且他期望人們直接切入重點。

此前內部人士曾向紐約媒體The New Yorker透露，黃仁勳的備忘錄看起來就像日本俳句。

一位前員工說：「很早就有人說明，你必須簡化成短句式的e-mail，整個公司都像這樣運作，不僅是Jensen（黃仁勳）這麼做。」

一位輝達的前主管表示，這是種「促進優先事項和想法具體化結果」的一種方式。他說：「如果你向他寄了一封超長的e-mail，你會面臨麻煩。輝達的e-mail是雙倍行距，每行一句，而且可能不超過五、六行。」

這位前主管表示：「這個想法是，精簡寫下你必須說的話，然後發出去，而如果對方或其他人需要更多資訊，那就會需要一場談話，而非另一封e-mail。」

他說，這可讓人注意到明確的重點，是一種能夠快速對複雜主題進行摘要的有效溝通技巧，但做起來可能不容易。

這些前員工們表示，輝達員工被期望要向黃仁勳和所屬主管寄發電子郵件，內容列出每一周正在投入的五件優先工作事項。

另一人表示，這些e-mail中的要點協助黃仁勳對整間公司在發生的事進行「快速評估」，有時候會促使他建議不同部門或地區的員工進行協商或合作。

Business Insider指出，輝達的e-mail文化也讓人回想起亞馬遜創辦人貝佐斯要求員工在會議一開始提交「六頁備忘錄」。貝佐斯說過，這種備忘錄是用來安靜閱讀，做為說明構想的更好方式。

黃仁勳 輝達 貝佐斯

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