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機艙後座女子不停敲打螢幕 男做一事網讚「完美復仇 」

世界新聞網／輯
一名男子在長途班機途中被後座無禮女乘客惹怒，他決定進行報復。示意圖，和本新聞無關。（取材自pexels.com@Daniel Frese）
一名男子在長途班機途中被後座無禮女乘客惹怒，他決定進行報復。示意圖，和本新聞無關。（取材自pexels.com@Daniel Frese）

一名男子表示，他在從菲律賓飛美國的長程班機途中，後座坐了一位沒禮貌的女乘客，對方持續玩螢幕上的遊戲因此不停敲擊他的座位，忍無可忍的他對該女子進行了一次滿意的報復，被網友大讚是完美復仇。

鏡報（The Mirror）報導，男子在網路論壇Reddit分享他某次從馬尼拉飛往洛杉磯時，後座的女乘客不停玩座椅螢幕上的打地鼠遊戲，因此不斷敲擊他的座位，忍無可忍的他轉身四次要求女子敲擊力道放輕，但女子完全不理他，只是漠然地看著他，什麼話都不說，男子第四次要求女子輕敲螢幕時，女子回應她在玩遊戲，還附帶了F開頭的髒字。

男子決定報復該位女乘客。他趁去洗手間時走到該女子後座的年輕男士座位旁，向對方出示他寫好的文字，告知年輕男子前座女子因為玩遊戲而不停擊打他的座位，若年輕男子可以做點什麼干擾女子一小時，落地後他會給年輕人50美元。

男子說，年輕男子笑了笑並點頭同意，一小時後，他就聽到後座女子說「給我停止」，原來是年輕男子戴上耳機假睡，假寐過程中不斷藉由調整坐姿踢前座女子的椅子，無論女子如何提醒他都因為戴耳機聽不到，最後女子請他停止時他拿下耳機，一臉困惑地看著對方並輕聲道歉，接著直到飛機降落，年輕男子都時不時假裝調整坐姿而踢椅子。

男子說，飛機落地後他在連通口等待年輕男子，表示要付對方謝酬，但對方婉謝，「真是一個大好人」。

許多網友稱讚男子的復仇手段高超，也有人譴責該女子的無禮行為，認為這樣的報復絕對值得付50美元。

有自稱是空服員的網友留言，每次工作時她都會提醒乘客螢幕是鑲在有坐人的椅子上，要記住面板要用觸控，不是用打或捶的。

洛杉磯

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