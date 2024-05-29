麥當勞員工拍片解密四盎司牛肉堡製作過程 網友驚訝：不是冷凍肉嗎？

在麥當勞工作的網友分享四盎司牛肉堡的製作過程，表示多數地區都用新鮮牛肉做成。（翻攝TikTok）

一名麥當勞 員工在TikTok 分享四盎司牛肉堡的完整製作過程，其中的牛肉肉排是新鮮而非冷凍牛肉，影片讓很多人大吃一驚，因為大家一直以來都認為該漢堡的肉片是用冷凍肉。

每日快報（Daily Express）報導，TikTok網友「Essential McDonald’s」是麥當勞員工，專門分享麥當勞內部各種產品的製造過程，但他在帳號首頁即聲明他的影片和一切言論不代表麥當勞官方。

「Essential McDonald’s」分享一直受到顧客歡迎的四盎司牛肉堡的完整製作過程，有很多人認為該品項的牛肉排用的是冷凍牛肉，但「Essential McDonald’s」的影片揭露真相，店家用的是新鮮肉排，影片累積將近30萬次瀏覽。

影片中，員工先將新鮮牛肉放到煎台，接著在漢堡盒兩邊各放一片麵包並擠上醬料、再依序鋪上洋蔥、酸黃瓜片、生菜、番茄和起司片，最後夾起煎好的牛肉完成漢堡。

「Essential McDonald’s」表示，從2018年開始，全美多數地區的麥當勞的四盎司牛肉堡都是以新鮮牛肉製成，除了夏威夷 和阿拉斯加因為交通運輸限制除外。

很多人對「Essential McDonald’s」的影片表示吃驚，因為他們一直都以為四盎司牛肉堡是用冷凍牛肉做成，但還是有不相信者持續抱持不相信的態度，在影片下留言表示麥當勞主張他們的產品「新鮮現做」，但他們覺得漢堡裡的肉根本是「冷凍現做」。

有自稱是麥當勞員工的網友在影片下留言為「Essential McDonald’s」和麥當勞辯護，表示「Essential McDonald’s」並沒有說謊。

有網友表示，溫蒂漢堡對於自家產品都用新鮮牛肉製成感到自豪，麥當勞似乎在跟隨溫蒂漢堡的腳步。