付房貸或付房租誰比較苦？ 租屋族滿腹委屈：帳單都付不出

美國經濟現況如何？租屋族與有屋族的感受大不相同。房市示意圖，非新聞事件圖。（美聯社）

美國經濟現況如何？租屋族與有屋族對此問題給出的答案大不相同。房租上漲，租屋族抱怨付完一切開銷帳單後，自己變成月光族；有屋族則因房子價值上升，同時房貸的利率 又押在史上最低時期，房貸開銷占可支配收入的比例最低，另房屋淨值轉融資而現金多多，大舉花錢，甚至打擊到聯準會 抗通膨的成果。

雅虎財經(Yahoo! Finance)報導，LPL Financial金融公司首席學者羅區(Jeffrey Roach)指出，新冠疫情 後的經濟，租屋族的遭遇與有屋族大不相同，也讓聯準會決策者大為頭痛。

自疫情開始以來，房租租金增幅超過20%，租屋族平均每月多花約370元。

「全國住居法專案」(National Housing Law Project)組織執行長羅勒(Shamus Roller)表示，全國人民都遭遇住居市場困難的狀況，很多時候讓租屋族幾乎無法承受。

有多難承受？聯準會本周報告指出，19%的租屋族過去一年有些時間點，付完房租後，入不敷出，高於2022年的17%。他們比起有屋族，更容易表示前個月的帳單沒有完全付清，水電瓦斯手機上網及有線電視等各類帳單，租屋族沒付的比例較高。

羅勒表示，租屋族就算付房租並不吃力，但房租耗去他們收入那麼大部分，剩下來的收入很少，要支付生活其他開銷，就產生焦慮感，對經濟負擔失去安全感，但同時，數據卻顯示美國經濟其實表現很好。

但有屋族的命運看來大不相同。約三分之一的有屋族趁2020或2021年房貸利率在3%或更低時轉貸。結果便是他們每月平均省下約220元，房貸繳款占他們的可支配收入之比例來到史上新低。

羅勒表示，付房貨這項支出在接下來「相當可以預測」，對未來開銷更容易做好預算；因此有屋族的感受變好。同一時間，疫情以來房價只漲不跌，房屋淨值創歷史紀錄，屋主可以取利於再貸款，或者房屋淨值貸款及信用，「多出來的現金能讓他們盡情揮霍」。