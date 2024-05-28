當心這三種性格 特別容易「孤獨終老」

孤獨老人往往有幾個共同特徵。（取材自unsplash.com＠Danie Franco）

孤獨老人甚至孤獨死，可說是現代社會的一大問題。個人該如何避免孤獨終老的結局，也有一些需要注意的地方。日本網站「All About」近來就分享孤獨的高齡者，往往都有什麼樣的特徵。

1.沒有興趣

有個人興趣的人，往往能夠充實地利用時間，也能透過興趣與同好交流。相對地，如果對什麼都提不起興趣，那麼就容易變得孤僻。

生活乏味的人即使跟他人碰面了，也不知道該聊什麼才好，結果容易陷入不想跟人交流，整天窩在家裡，精神越來越差，更沒辦法和人相處的惡性循環。

2.器量狹小

雖然每個人難免都有自己的意見，但如果自我意識強烈過頭，碰到他人老是批評「那個人哪裡不好」、「正常人不會怎樣」、「如果是我的話就會」這些東西，就容易形成難以親近的氛圍，最後逐漸被他人遠離。

專家建議，在遇上不同意見時，不妨以「原來還有這種看法」的角度去接納吧。

3.討厭和社會連結

有些人在工作時因為過於投入，和家人的情感交流變得越來越少。然而，工作時建立的人際關係，很可能會在退休 的那一瞬間，就此煙消雲散。

加上剛退休時可能年紀還沒到，身體還算硬朗，不過等過了幾年體力下滑，這時還想找人交流，可就沒那麼容易了。

從以上幾點可得知，如何維持人際關係、有規律的社交，是避免孤獨終老的最大關鍵。