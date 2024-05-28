實況主開箱「全美最危險的Target」 目擊武裝保全抓到賊

實況主Benny Johnson日前到加州舊金山鬧區一間被稱為「全美國最危險的店舖」之一的Target百貨拍開箱影片，店內幾乎所有商品都上鎖。( 翻攝Benny Johnson X @bennyjohnson )

實況主班尼（Benny Johnson）日前到加州舊金山 鬧區一間被稱為「全美國最危險的店舖」之一的Target 百貨拍開箱影片，發現店家為了防止偷竊，幾乎所有商品都上鎖，門口還有武裝保全，拍攝當天真的拍到保全制伏一名嘗試偷竊的男子，店家的防盜措施讓網友看了直呼該店和顧客間已不存在信任。

Inside The Most Dangerous Target Store in America 👀 pic.twitter.com/yU1uBUN790 — Benny Johnson (@bennyjohnson) 2024年5月21日

太陽報（The Sun）報導，班尼在社群平台X經營頻道「班尼秀」（The Benny Show），他日前到舊金山一間有「全美最危險」之一的Target拍開箱影片。

班尼說，Target是美國有名的連鎖零售商，各地幾乎都有分店，但他相信其他人家鄉的Target不會像他影片中的分店一樣，幾乎所有商品都上鎖，他的影片還拍到保全逮捕一名嘗試偷竊的男子，班尼形容保全的裝備看起來就像個特種兵。

實況主Benny Johnson日前到加州舊金山鬧區一間被稱為「全美國最危險的店舖」之一的Target百貨拍開箱影片，拍到武裝保全(右)抓到一名嘗試偷竊的男子(左)。( 翻攝Benny Johnson X @bennyjohnson )

班尼在店內逛遍每條走道，從食品、內衣、鞋子到面膜全都鎖在塑膠罐中，衣服上都有防盜扣，他說這就是「零信任」社會的樣子。班尼戲謔地說，很快地美國其他間Target也會這麼做，他向觀眾喊話「這些很快就降臨你家附近的Target」。

網友紛紛留言表示震驚，認為該分店太瘋狂，直呼這是他見過最荒謬的事情。

根據第一資本（Capital One）統計，2023年零售店鋪因為偷竊損失1216億美元，估計2026年損失可能高達1500億美元。