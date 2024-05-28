我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

郭文貴庭審第四日 佛州華男作證：投資後覺得怪怪的

海上噩夢 全球最大郵輪才出發 乘客跳船身亡

實況主開箱「全美最危險的Target」 目擊武裝保全抓到賊

世界新聞網／輯
實況主Benny Johnson日前到加州舊金山鬧區一間被稱為「全美國最危險的店舖」之一的Target百貨拍開箱影片，店內幾乎所有商品都上鎖。( 翻攝Benny Johnson X @bennyjohnson )
實況主Benny Johnson日前到加州舊金山鬧區一間被稱為「全美國最危險的店舖」之一的Target百貨拍開箱影片，店內幾乎所有商品都上鎖。( 翻攝Benny Johnson X @bennyjohnson )

實況主班尼（Benny Johnson）日前到加州舊金山鬧區一間被稱為「全美國最危險的店舖」之一的Target百貨拍開箱影片，發現店家為了防止偷竊，幾乎所有商品都上鎖，門口還有武裝保全，拍攝當天真的拍到保全制伏一名嘗試偷竊的男子，店家的防盜措施讓網友看了直呼該店和顧客間已不存在信任。

太陽報（The Sun）報導，班尼在社群平台X經營頻道「班尼秀」（The Benny Show），他日前到舊金山一間有「全美最危險」之一的Target拍開箱影片。

班尼說，Target是美國有名的連鎖零售商，各地幾乎都有分店，但他相信其他人家鄉的Target不會像他影片中的分店一樣，幾乎所有商品都上鎖，他的影片還拍到保全逮捕一名嘗試偷竊的男子，班尼形容保全的裝備看起來就像個特種兵。

實況主Benny Johnson日前到加州舊金山鬧區一間被稱為「全美國最危險的店...
實況主Benny Johnson日前到加州舊金山鬧區一間被稱為「全美國最危險的店舖」之一的Target百貨拍開箱影片，拍到武裝保全(右)抓到一名嘗試偷竊的男子(左)。( 翻攝Benny Johnson X @bennyjohnson )

班尼在店內逛遍每條走道，從食品、內衣、鞋子到面膜全都鎖在塑膠罐中，衣服上都有防盜扣，他說這就是「零信任」社會的樣子。班尼戲謔地說，很快地美國其他間Target也會這麼做，他向觀眾喊話「這些很快就降臨你家附近的Target」。

網友紛紛留言表示震驚，認為該分店太瘋狂，直呼這是他見過最荒謬的事情。

根據第一資本（Capital One）統計，2023年零售店鋪因為偷竊損失1216億美元，估計2026年損失可能高達1500億美元。

Target 舊金山 加州

上一則

惡夢連連 有可能是自體免疫系統疾病的前兆

延伸閱讀

麥當勞前員工分享工作秘辛 建議顧客不要點大薯

麥當勞前員工分享工作秘辛 建議顧客不要點大薯
密州男稱「站著點餐」的餐廳不給小費 網友怨：連得來速都要付

密州男稱「站著點餐」的餐廳不給小費 網友怨：連得來速都要付
婦坐逃生道機位卻不守規定「只救自己」 與空服員大吵延誤起飛下場慘

婦坐逃生道機位卻不守規定「只救自己」 與空服員大吵延誤起飛下場慘
女童上廁所被空少偷拍...律師辨「應自負其責」 家屬氣炸罵美航太墮落

女童上廁所被空少偷拍...律師辨「應自負其責」 家屬氣炸罵美航太墮落

熱門新聞

男子被告知行李箱超標得多收70歐元，他找友人幫忙拆掉箱子的輪子，省下一筆錢。機場示意圖，非新聞當事者。（美聯社）

登機前行李箱超標要加收76美元 男急中生智省了荷包

2024-05-23 20:50
舒淇現身羅馬為代言品牌盛裝出席活動，身穿Armani Privé春夏高級訂製服系列踏上紅毯。(摘自微博)

舒淇穿Armani高訂現身美翻全場 網讚：紅毯穿搭的天花板

2024-05-21 01:10
台灣鹽酥雞是知名特色小吃之一，許多觀光客訪台必吃。（報系資料照）

台灣買鹽酥雞變考試？點餐卡「特殊設計」 店員一句話讓中國遊客傻了

2024-05-25 21:40
曾在麥當勞工作的TikTok網友「@_Jayrizz_」分享在麥當勞的工作秘辛，她建議顧客不要點大薯，因為員工被教導把薯條裝進去就好，而非把盒子塞滿。(擷取自TikTok)

麥當勞前員工分享工作秘辛 建議顧客不要點大薯

2024-05-23 19:40
六月三生肖財運亨通。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Marlon Alves）

3生肖六月荷包鼓起來 屬雞擺脫迷茫、他本業兼職都有好發展

2024-05-24 23:00
有些人進行了後悔莫及的大額消費，其中包括露營車。示意圖，非文內露營拖車。（路透）

錢買不到快樂 美國人後悔莫及的大額消費有這些

2024-05-21 01:00

超人氣

更多 >
觀眾最愛的1980年代電影 不是「捍衛戰士」而是它？

觀眾最愛的1980年代電影 不是「捍衛戰士」而是它？
章子怡疑曝光汪峰私下真面目 說溜嘴影射前夫缺陷

章子怡疑曝光汪峰私下真面目 說溜嘴影射前夫缺陷
將中國三輪車賣到美國 農村小伙曾日入萬元美金

將中國三輪車賣到美國 農村小伙曾日入萬元美金
密州男稱「站著點餐」的餐廳不給小費 網友怨：連得來速都要付

密州男稱「站著點餐」的餐廳不給小費 網友怨：連得來速都要付
海上噩夢 全球最大郵輪才出發 乘客跳船身亡

海上噩夢 全球最大郵輪才出發 乘客跳船身亡