我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

觀眾最愛的1980年代電影 不是「捍衛戰士」而是它？

密州男稱「站著點餐」的餐廳不給小費 網友怨：連得來速都要付

巴黎香榭大道化為巨大野餐墊 4000人露天享用美食

中央社／巴黎27日綜合外電報導
香榭麗舍大道前約有4000人享受野餐。(美聯社)
香榭麗舍大道前約有4000人享受野餐。(美聯社)

法國首都巴黎最知名街道香榭麗舍大道（Avenue des Champs-Élysées）26日化成一塊巨大野餐墊，約有4000人在這裡坐在陽光下享受露天筵席。

美聯社報導，這些幸運兒是由抽籤抽中，主辦單位在現場提供一籃籃免費美食，有酥皮糕點和創意三明治，出自一些巴黎頂尖廚師之手。

這些食物是在香榭麗舍大道沿線設立的8個臨時廚房準備，是由大道兩旁的餐廳提供，包括知名的福克（Fouquet's）和美國連鎖速食店麥當勞McDonald's）。

香榭麗舍大道前約有4000人享受野餐。(美聯社)
香榭麗舍大道前約有4000人享受野餐。(美聯社)

香榭麗舍大道從凱旋門（Arc de Triomphe）到喬治五世大道（Avenue George V）交叉路口的一段，被鋪上一面巨大桌布，作為這場活動席地而坐區域，全長216公尺、總面積4212平方公尺。

26日正好距離巴黎奧運開幕式還有2個月，巴黎市長伊達戈（Anne Hidalgo）也來到活動現場和參加者打招呼。主辦單位香榭麗舍委員會（Champs-Élysées Committee）表示，這塊桌布是在法國以100%回收纖維製造。

香榭麗舍大道前約有4000人享受野餐。(歐新社)
香榭麗舍大道前約有4000人享受野餐。(歐新社)

香榭麗舍委員會過去也曾在這條大道上舉辦過其他露天活動，包括大型的電影放映活動和世界最大聽寫活動。

巴黎奧運 McDonald's 麥當勞

上一則

「頂上」的夏日風格對決 Prada推夏日編織系列

下一則

台日韓文化「適合」半導體製造？ 前台積電研發長：美中有短板

延伸閱讀

國殤日小頸遊行遇暴雨 參觀民眾熱情不減

國殤日小頸遊行遇暴雨 參觀民眾熱情不減
第157屆布碌崙國殤日大遊行貝瑞吉舉行

第157屆布碌崙國殤日大遊行貝瑞吉舉行
布碌崙又見鋰電池火災 疑電單車賊窩釀禍

布碌崙又見鋰電池火災 疑電單車賊窩釀禍
政治歸政治 以巴雙方將遵循不把對立帶到巴黎奧運和平精神

政治歸政治 以巴雙方將遵循不把對立帶到巴黎奧運和平精神

熱門新聞

男子被告知行李箱超標得多收70歐元，他找友人幫忙拆掉箱子的輪子，省下一筆錢。機場示意圖，非新聞當事者。（美聯社）

登機前行李箱超標要加收76美元 男急中生智省了荷包

2024-05-23 20:50
舒淇現身羅馬為代言品牌盛裝出席活動，身穿Armani Privé春夏高級訂製服系列踏上紅毯。(摘自微博)

舒淇穿Armani高訂現身美翻全場 網讚：紅毯穿搭的天花板

2024-05-21 01:10
台灣鹽酥雞是知名特色小吃之一，許多觀光客訪台必吃。（報系資料照）

台灣買鹽酥雞變考試？點餐卡「特殊設計」 店員一句話讓中國遊客傻了

2024-05-25 21:40
有些人進行了後悔莫及的大額消費，其中包括露營車。示意圖，非文內露營拖車。（路透）

錢買不到快樂 美國人後悔莫及的大額消費有這些

2024-05-21 01:00
曾在麥當勞工作的TikTok網友「@_Jayrizz_」分享在麥當勞的工作秘辛，她建議顧客不要點大薯，因為員工被教導把薯條裝進去就好，而非把盒子塞滿。(擷取自TikTok)

麥當勞前員工分享工作秘辛 建議顧客不要點大薯

2024-05-23 19:40
六月三生肖財運亨通。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Marlon Alves）

3生肖六月荷包鼓起來 屬雞擺脫迷茫、他本業兼職都有好發展

2024-05-24 23:00

超人氣

更多 >
在美買房「像玩不會贏的遊戲」 才隔4年市場已天翻地覆

在美買房「像玩不會贏的遊戲」 才隔4年市場已天翻地覆
華生赴美展開費城求學 租處一封中文信讓他鼻酸不已

華生赴美展開費城求學 租處一封中文信讓他鼻酸不已
AI更快完成50%任務 最新研究：這項工作最容易受到ChatGPT影響

AI更快完成50%任務 最新研究：這項工作最容易受到ChatGPT影響
1歲分別被收養 7年前相認 華裔雙胞胎高中畢業再聚

1歲分別被收養 7年前相認 華裔雙胞胎高中畢業再聚
將中國三輪車賣到美國 農村小伙曾日入萬元美金

將中國三輪車賣到美國 農村小伙曾日入萬元美金