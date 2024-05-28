我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

觀眾最愛的1980年代電影 不是「捍衛戰士」而是它？

密州男稱「站著點餐」的餐廳不給小費 網友怨：連得來速都要付

超商前架黑布幕禁拍富士山 遊客挖洞照樣拍

中央社東京28日專電
日本山梨縣一家便利商店成為遊客拍攝富士山的熱門景點，當地官方在對面的人行道架設黑幕，試圖改善觀光公害亂象。(路透)
日本山梨縣一家便利商店成為遊客拍攝富士山的熱門景點，當地官方在對面的人行道架設黑幕，試圖改善觀光公害亂象。(路透)

日本山梨縣富士河口湖町一家便利商店近年成為遊客拍攝富士山的熱門景點，引發觀光公害亂象。富士河口湖町公所21日派員在對面的人行道架設黑幕，不料有中國遊客在黑布上挖洞拍攝富士山，荒唐行徑讓當地民眾看不下去。

為了防止觀光客，尤其是外籍觀光客不守規矩爭相到這家超商前拍攝富士山美景，富士河口湖町公所21日派員在此店對面的人行道架設寬20公尺、高2.5公尺的遮光黑幕，避免遊客爭相前來拍照。

不過，截至27日為止，已知黑布幕至少被挖了約10個洞，高度約是人的視線高度，洞口約1公分左右，有觀光客透過洞口用手機拍攝富士山。

中國網友「小美kazumi」25日在小紅書分享影片，稱這家便利商店前確實架起黑幕，但有陸客直接在黑幕上挖了一個洞，感嘆「同胞還是有辦法的」。

日本放送協會（NHK）報導，富士河口湖町公所每天上午10時至下午4時之間部署保全人員巡邏，研判黑幕的洞是在這時段之外被人挖的。町公所將視今後的情況做因應，考慮將這些洞塞住。

町長渡邊英之表示，町內有其他地方可欣賞美麗的富士山，將努力宣傳，讓遊客去那些地方遊賞。

町公所職員表示，完成黑幕架設的隔天就發現被人挖洞，洞口與日俱增。町公所將派人持續巡邏，也在黑幕上貼著「監視器拍攝中」的標語。

網路上有人指出，有中國民眾日前在社交平台表示有觀光客在黑幕挖洞，疑似因為遭到抨擊而將影片下架，但關鍵影格被截圖下來。也有中國民眾上傳了從洞口拍照的畫面。

日本山梨縣一家便利商店成為遊客拍攝富士山的熱門景點，當地官方在對面的人行道架設黑...
日本山梨縣一家便利商店成為遊客拍攝富士山的熱門景點，當地官方在對面的人行道架設黑幕，試圖改善觀光公害亂象。(路透)

觀光 日本 超商

上一則

密州男稱「站著點餐」的餐廳不給小費 網友怨：連得來速都要付

下一則

5月28日星座運勢 金牛感情空窗 天秤審慎投資

延伸閱讀

日本自衛隊「直升機零件遺失」 防衛大臣原定搭乘被迫改行程

日本自衛隊「直升機零件遺失」 防衛大臣原定搭乘被迫改行程
自製富士山羅森模型 網友想拍就拍帶著走

自製富士山羅森模型 網友想拍就拍帶著走
遊客亂象擾民 日本超商架黑幕遮擋富士山

遊客亂象擾民 日本超商架黑幕遮擋富士山
超商前架黑布阻拍富士山美景 町長：若出現「這情況」會考慮撤除

超商前架黑布阻拍富士山美景 町長：若出現「這情況」會考慮撤除

熱門新聞

男子被告知行李箱超標得多收70歐元，他找友人幫忙拆掉箱子的輪子，省下一筆錢。機場示意圖，非新聞當事者。（美聯社）

登機前行李箱超標要加收76美元 男急中生智省了荷包

2024-05-23 20:50
舒淇現身羅馬為代言品牌盛裝出席活動，身穿Armani Privé春夏高級訂製服系列踏上紅毯。(摘自微博)

舒淇穿Armani高訂現身美翻全場 網讚：紅毯穿搭的天花板

2024-05-21 01:10
台灣鹽酥雞是知名特色小吃之一，許多觀光客訪台必吃。（報系資料照）

台灣買鹽酥雞變考試？點餐卡「特殊設計」 店員一句話讓中國遊客傻了

2024-05-25 21:40
有些人進行了後悔莫及的大額消費，其中包括露營車。示意圖，非文內露營拖車。（路透）

錢買不到快樂 美國人後悔莫及的大額消費有這些

2024-05-21 01:00
曾在麥當勞工作的TikTok網友「@_Jayrizz_」分享在麥當勞的工作秘辛，她建議顧客不要點大薯，因為員工被教導把薯條裝進去就好，而非把盒子塞滿。(擷取自TikTok)

麥當勞前員工分享工作秘辛 建議顧客不要點大薯

2024-05-23 19:40
六月三生肖財運亨通。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Marlon Alves）

3生肖六月荷包鼓起來 屬雞擺脫迷茫、他本業兼職都有好發展

2024-05-24 23:00

超人氣

更多 >
在美買房「像玩不會贏的遊戲」 才隔4年市場已天翻地覆

在美買房「像玩不會贏的遊戲」 才隔4年市場已天翻地覆
華生赴美展開費城求學 租處一封中文信讓他鼻酸不已

華生赴美展開費城求學 租處一封中文信讓他鼻酸不已
AI更快完成50%任務 最新研究：這項工作最容易受到ChatGPT影響

AI更快完成50%任務 最新研究：這項工作最容易受到ChatGPT影響
1歲分別被收養 7年前相認 華裔雙胞胎高中畢業再聚

1歲分別被收養 7年前相認 華裔雙胞胎高中畢業再聚
將中國三輪車賣到美國 農村小伙曾日入萬元美金

將中國三輪車賣到美國 農村小伙曾日入萬元美金