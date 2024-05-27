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吃一樣食物、葬在一起 新研究：人類或曾把狐狸作為寵物飼養

新華社／北京27日電
一個國際研究團隊在阿根廷發現，大約1500年前人類與一種已經滅絕的狐狸關係密切，很可能曾把狐狸當做寵物飼養。圖為狐狸示意圖，非新聞當事狐狸。(取材自unsplash.com/@veverkolog)
一個國際研究團隊在阿根廷發現，大約1500年前人類與一種已經滅絕的狐狸關係密切，很可能曾把狐狸當做寵物飼養。圖為狐狸示意圖，非新聞當事狐狸。(取材自unsplash.com/@veverkolog)

一個國際研究團隊在阿根廷發現，大約1500年前人類與一種已經滅絕的狐狸關係密切，很可能曾把狐狸當做寵物飼養。

由來自英國、阿根廷和德國的研究人員組成的團隊在阿根廷北部巴塔哥尼亞（Patagonia）地區一處距今大約1500年的墓地發現，一隻狐狸葬在一個人身旁，分析顯示它的飲食與人類相似。研究人員認為，這表明「這兩個物種之間的關係很親近」。

研究團隊近期在英國「皇家學會開放科學」（Royal Society Open Science）雜誌上發表論文說，他們用古代DNA分析、形態學檢查和穩定同位素分析發現，這只狐狸並不是先前認定的偽狐屬動物，而是一種已經滅絕的南美胡狼屬品種「Dusicyon avus」。雖然研究人員指出它們不一定是「寵物」，但有證據顯示墓地裡的狐狸和人之間存在「密切關係」。

研究人員推測，這只狐狸體重大約15公斤，這一物種可能由於氣候變化、失去棲息地而滅絕。

研究通訊作者之一、英國牛津大學動物考古學博士奧費莉‧勒布拉瑟爾（Ophélie Lebrasseur）接受媒體採訪時說，墓中的狐狸骨架近乎完整，表明這只狐狸是被有意埋葬的；其飲食與葬在現場的人類相似，都攝取了豐富的植物，這與野生狐狸以肉食為主不同，應該是人吃什麼狐狸就吃什麼，因此推測狐狸與當時的狩獵採集社會有著密切的關係。

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