華生赴美展開費城求學 租處一封中文信讓他鼻酸不已

網友分享在美華人房東寫的信。（取材自小紅書）

一人離鄉背井隻身在外打拚，遇到好房東 是最幸福的事。一名中國網友分享到美國生活曾收到「華人 房東」的卡片，內容祝福他在費城 生活幸福，也鼓勵他到咖啡館喝摩卡、河邊曬太陽，讓自己提振精神，信件內容曝光後，不少網友都認為他遇到好房東，直呼「這個也太走心了，看這個容易掉小珍珠！」

一名網友在社群軟體小紅書上貼出一張照片，是他的「華人房東」從前寫給他的卡片，內容寫著「費城這座城市不現代，甚至說有點老舊，空氣裡也經常瀰漫著大麻的味道，不要因此而失望，你可以到街角的咖啡館點一杯摩卡，可以去河邊曬曬太陽，費城最美的事物都離你不超過五百米，歡迎你，希望費城的生活將成為你心中最美的回憶」。

該網友表示，「離開美國前看到房東留下的信，打開信封，我彷彿聽到了一個聲音，那是一年前的我自己」。

其他人紛紛留言「這顛覆了華人房東的形象哎，你運氣太好了！」、「我想到了我去年快畢業的時候壓力大，換了個城市，然後我的房東阿姨也是華人，人很好，我送了她自己繡的刺繡山水一程，人生路上遇到一兩個不錯的人都是幸運」、「讓我想起了去挪威的時候遇到的房東，旁邊還有一包糖，該說不說當時真的是有點感動的」。

還有人留言「好溫暖，希望生活善待眼裡有光，心裡溫暖的人」、「你房東是個熱愛費城這座城市的人，他說的話我很認同」、「在費城住了兩年，賓大附近的街道很乾淨很安全，很喜歡費城」、「太美好了吧，因為一封信開始憧憬一座城市」。

不過該文發布後，有一名自稱是寫下卡片的網友表示「(我)不是華人房東，只是前任租客」，他在即將離開美國前寫下這張卡片，希望可以鼓勵即將搬進來的學弟，「我們心境都一樣，經歷很多苦，也感受許多身邊的美好，費城有許多不好的地方，但這段日子無疑成為心中最寶貴的回憶」