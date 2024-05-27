97歲奶奶在門上寫遺囑「晚年幸福、死後從簡」 孫女看哭了

網友的奶奶在門上寫下遺囑。（取材自小紅書）

鼻酸！中國一名女網友分享，她的奶奶今年高齡97歲，奶奶怕哪天突然去世，因此先在門上寫好遺囑，上面寫著兒女孫都很孝順、死後一切從簡等，女網友表示，看到這些文字讓眼淚瞬間湧進眼眶，相當心酸又難受。

一名女網友在社群軟體小紅書 上發文表示，她的奶奶今年97歲，奶奶擔心臨時離開世間，因此在門上用白色粉筆寫下遺囑，內容寫著「我的一生先苦後甜，兒女孫他們都很孝順，晚年幸福，死後一切從簡，不要樂隊」等等。

該網友表示，奶奶擔心遺囑被擦掉，還特別用膠帶黏好，奶奶總是計畫的很長遠，什麼都會替人著想，她說，「上班時突然翻到手機相簿裡的這張照片，眼淚瞬間湧進眼眶，又心酸又難受」。

其他人也分享自己爺爺奶奶的故事，留言「奶奶93爺爺90身體硬朗，退休 工資是我的三倍工資，天天走南闖北撿破爛，還給我做飯吃，我偷懶沒洗的衣服還會順手幫我洗掉，三五公里的路推著小車說走就走，這是我家的長壽倆寶，愛死他倆」、「我奶奶喊著我的名字去世的，我父母沒有打電話給我，我沒有見到她最後一面，我很痛苦」、「我爺爺奶奶當年在的時候，墳墓位置自己買好，壽衣買好，床底下放了好多年」。

還有人留言「70歲，你奶奶還會寫字，我奶奶是文盲」、「我奶奶90多，在一個夜晚無病無痛地，悄悄地離開了，希望她來生做一個幸福快樂倍受寵愛的孩子」、「別難過，奶奶自己覺得你們都很孝順，表示她是幸福的」、「身為一個父親，丈夫，兒子，老師，和好朋友，我也把遺囑寫好了。有時候我感覺，生命隨時都有可能終止。想到這裡，希望他們好好的，也希望能在終點到來的時候，我已經準備好了」。