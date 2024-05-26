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他新買小狗「抱懷中狂抖」眼神超怕 過來人：過兩天就變了

世界新聞網／輯
狗狗連眼神都很害怕。（取材自微博）
狗狗連眼神都很害怕。（取材自微博）

狗狗遇到陌生的人或環境會感到害怕，中國網友分享，有飼主帶新買的小狗回家，狗狗害怕到渾身發抖的影片，令大批網友相當心疼。不過有網友表示，只要用愛對待狗狗，不一會功夫狗狗就會從害怕變成生龍活虎的飛撲了。

網友四季雲霓在微博發布一支影片，一名小夥子抱著一隻新買的黑棕相間的小狗回家，狗狗在他懷裡不斷發抖，抖到連耳朵都在顫動，連眼神都透露出恐懼，小夥子則頻頻摸摸狗狗的頭，希望能安撫狗狗。

有類似經驗的網友則留言「我家狗狗才到家時也這麼大，剛滿月就被她媽媽的主人送出來了，腳還是軟的站不大穩，害怕的鑽桌子還炫了一顆雞蛋。還沒學會規矩時我整天拿個拖把追後面拖牠的尿，不知不覺間她都12歲了。前不久又經歷了一次大手術，現在都懶懶的，走路半小時就累了，脾氣也大了喊牠都不大給面子」、「過幾天就生龍活虎地生撲了」。

還有人留言「我的小黃剛到家的時候也是一直發抖，後來熟了那個調皮搗蛋啊，可是後來我再回家它就噶了，好像是在外邊吃了什麼東西，回了家一直吐也不吃飯」、「我家狗來我家時剛20天，她狗媽生病了不餵崽了，我把他接來我家，一路上一邊哆嗦一邊哼唧，到家了一吃東西就掉眼淚，好不容易給餵大了」、「我家小狗抱回家那天也是這樣，抖得跟篩糠一樣」。

有網友表示，「我家的出了月子就從隔壁城市順風車送過來了，很茫然的趴箱子裡，回頭看了我一眼，裹上毯子抱出來被一根火腿腸喚醒所有精神氣兒，接著軟著小腿開始到處溜達，現在兩歲多啦是迷你雪納瑞」。

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