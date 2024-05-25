連吃30天麥當勞暴紅 電影「麥胖報告」導演癌逝 享年53歲

導演史柏路克（Morgan Spurlock）2024年5月23日過世，享年53歲。(美聯社)

2004年紀錄片「麥胖報告」（Super Size Me）導演摩根史柏路克（Morgan Spurlock）的家人24日宣布，他因癌症 併發症去世，享年53歲。

中央社引述法新社報導，根據公關人員發布的聲明，摩根史柏路克23日「在家人和朋友的陪伴下」於紐約去世。

摩根史柏路克執導的「麥胖報告」曾獲得奧斯卡最佳紀錄片提名，片中記錄他一個月三餐只吃麥當勞 的過程，發現速食對身體和心理造成有害影響。他的體重增加約11公斤，膽固醇飆升，性慾也下降。

在人們日益擔心美國肥胖率上升之際，這部採用詼諧和挖苦手法的電影促使速食公司改變策略，在菜單上加入更健康的選項。

2004年電影於日舞影展（Sundance Film Festival）上映幾週後，麥當勞宣布將從菜單中移除「特大號」餐點選項。「麥胖報告」的預算約6萬5000美元，但票房收入超過2200萬美元。

多年來，這部電影的準確性一直受到爭議，但在一些美國學校中，仍被作為教育健康的輔助教材。

摩根史柏路克透過他的製作公司「戰士詩人」（Warrior Poets）製作並執導近70部紀錄片和電視劇。但2017年「我也是」（MeToo）運動興起時，摩根史柏路克坦承曾性騷擾 女助理，還遭大學同學指控性侵，他在自白後黯然離開製作公司。