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獒犬太大隻卡在浴室出不來 主人「發出怪聲」幫牠成功脫困

世界新聞網／輯
飼主見愛犬困在浴室中，於是模仿倒車的嗶嗶聲引導他脫困。（取材自TikTok＠bowserthemastiff）
飼主見愛犬困在浴室中，於是模仿倒車的嗶嗶聲引導他脫困。（取材自TikTok＠bowserthemastiff）

毛小孩的感覺和人類不盡相同，有時可能在一些意想不到的地方碰到困難，這時就得用一些方法來幫牠脫離困境。近來社群網站上一部毛小孩的影片，引起許多討論。

@bowserthemastiff

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♬ original sound - BowserTheMastiff

根據日本媒體「grape」報導，一位住在拉斯維加斯，飼養一隻英國獒犬的TikTok網友「bowserthemastiff」分享一段影片。畫面中，他家的獒犬似乎因為浴室門等角度問題，被卡在浴室裡動彈不得，只能不斷吼叫。

一般英國獒犬身形本來就比較龐大，體重大約能來到79到86公斤，讓牠沒辦法直接180度轉身離開浴室。為了協助愛犬脫困，網友開始模仿汽車倒退時的「嗶、嗶」聲音，結果毛小孩聽到這個聲音，還真的開始慢慢往後退。儘管看起來還是有點害怕，腳步比較緩慢，但最終仍成功從浴室脫困。

網友看到影片也笑說「那眼神彷彿再說：我呼救了好幾次都沒來」、「就是需要嗶嗶聲才行」、「感覺他一臉尷尬」、「狗狗表示牠覺得這房子到處都是障礙」、「『不能再這樣下去了，我們需要一個更大的房子』」、「這問題有點嚴重，萬一你不在家了牠怎麼辦」、「牠也太戲劇化了吧」、「很希望有人來接牠」、「該給牠買個倒車的攝影機了」。

社群網站 日本 TikTok

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