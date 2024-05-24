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路透：Nvidia調降中國H20晶片售價 因應華為激烈競爭

編譯中心／綜合外電
路透報導，美國人工智慧（AI）晶片霸主輝達（Nvidia）為中國市場開發的AI晶片「H20」需求疲軟，甚至降價求售。（路透）
路透報導，美國人工智慧（AI）晶片霸主輝達（Nvidia）為中國市場開發的AI晶片「H20」需求疲軟，甚至降價求售。（路透）

知情人士透露，美國人工智慧（AI）晶片霸主輝達（Nvidia）為中國市場開發的最先進AI晶片「H20」，需求疲軟，甚至降價求售，價格最多比華為最先進的AI晶片昇騰（Ascend）910B便宜10%以上，顯示華為帶來的激烈競爭壓力。

路透報導，受限於美國的出口管制措施，輝達去年底推出了三款專為中國開發的降規版晶片，以H20最受關注，但供應鏈人士透露，這款晶片的市場供應充足，顯示需求疲軟。

知情人士說，在某些情況下，H20晶片的售價比華為昇騰910B晶片低了10%以上。中國伺服器經銷商正在以每組約10萬（人民幣，下同）的價格銷售H20晶片，搭載八組晶片的伺服器每台售價約介於110萬~130萬。

相較下，經銷商銷售的華為910B晶片價格超過12萬，搭載八組晶片的伺服器起跳價為每台130萬~150萬。消息人士說，華為今年將大幅增加昇騰910B晶片的出貨量，而輝達H20和華為910B的價格會根據訂單的規模而波動。

分析師認為，雖然輝達正努力搶占中國市占，但前景愈來愈不明朗，H20的表現將是影響輝達中國業務的重要因素之一，長期前景則取決於與華為的競爭態勢。

路透檢視現有政府採購數據發現，過去半年來，僅五家國有或有政府背景的企業買家表示有意購買H20晶片，相較下，同期有十多家買家表示有興趣購買華為910B晶片。

輝達H20晶片搶攻中國市場的另一個阻礙，是政府要求企業購買國產晶片，不過消息人士透露，最近幾個月這些指令鬆綁。

知情人士說，輝達4月在中國開始廣泛銷售H20晶片，一個多月後交貨，已獲得中國一些科技巨頭的訂單，例如阿里巴巴訂購3萬多組H20晶片。

研究機構SemiAnalysis創辦人帕特爾（Dylan Patel）說，今年下半年將有近百萬組H20晶片運往中國，輝達須在價格上與華為競爭，「由於記憶體容量更大，H20的製造成本高於H100」，售價卻只有H100的一半，「利潤大幅下降」。

這些發展也凸顯輝達中國業務面臨的挑戰，該公司日前表示中國營收「顯著」下滑。IG市場分析師Hebe Chen表示，「輝達正在如履薄冰，在維護中國市場、及安度美國緊張關係之間取得平衡」，「長期而言，輝達肯定在為最壞情況做準備」。

晶片 輝達 華為

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