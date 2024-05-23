12星座最努力奮鬥 魔羯當未來投資、這星座詮釋「完美主義者」
有努力才有收穫，每一個光鮮亮麗的成功背後，都有許多不為人知的默默耕耘。日本網站「占TV」近來就分析12星座的人，排行哪些星座是特別願意埋頭苦幹的「苦勞人」。
第12名 雙魚座
雙魚座常常得到他人幫助，往往不太需要親自動手。
第11名 天秤座
無論在什麼狀況，天秤座總是會挑選比較輕鬆的方式。
第10名 射手座
樂觀的性格，使得即使是旁人看起來似乎很辛苦的工作，他們也沒特別感覺辛勞。
第9名 雙子座
比起穩紮穩打，雙子寧願會去尋找更省事的作法。
第8名 金牛座
金牛喜歡用基本功一決勝負，會避免麻煩和風險。
第7名 獅子座
獅子座的重點擺在要有精彩人生，為此費點苦工也能接受。
第6名 巨蟹座
由於無法拒絕別人的個性，因此就算知道辛苦，也還是會為了他人著想而承擔。
第5名 牡羊座
強大的精神力，讓他們面對難關，也會用強硬的辦法通過。
第4名 水瓶座
天生叛逆的性格，會讓他們寧願選擇困難的道路。
第3名 天蠍座
天蠍座擁有強大的耐心，他們不會把苦勞當成吃苦，因此能夠承受比別人更多的重擔。雖然某種意義上，他們的反應能力沒有他人那麼快，但是紮紮實實地按部就班，能化為他們的養分，讓自己更能成長。
第2名 魔羯座
魔羯座相信在努力過後，必然有榮耀存在。因此他們能夠堅忍不拔，把目標放在更高更遠的地方，靠著比他人多一、兩倍的努力，來換取更好的生活。也就是說，他們把現有的努力，都當成是對未來的投資。
第1名 處女座
處女座的人勤奮、努力、善良、有愛心，所以他們願意會去承擔別人的困難，好比代替父母照顧兄弟姊妹，甚至是幫助同事完成工作等等。身為完美主意者，他們也會用行動證明這一點，自然變得相當勤奮。
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