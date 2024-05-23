12星座最努力奮鬥 魔羯當未來投資、這星座詮釋「完美主義者」

每個星座對於努力的程度並不相同。（取材自unsplash.com＠Braden Collum）

有努力才有收穫，每一個光鮮亮麗的成功背後，都有許多不為人知的默默耕耘。日本 網站「占TV」近來就分析12星座的人，排行哪些星座是特別願意埋頭苦幹的「苦勞人」。

第12名 雙魚座

雙魚座常常得到他人幫助，往往不太需要親自動手。

第11名 天秤座

無論在什麼狀況，天秤座總是會挑選比較輕鬆的方式。

第10名 射手座

樂觀的性格，使得即使是旁人看起來似乎很辛苦的工作，他們也沒特別感覺辛勞。

第9名 雙子座

比起穩紮穩打，雙子寧願會去尋找更省事的作法。

第8名 金牛座

金牛喜歡用基本功一決勝負，會避免麻煩和風險。

第7名 獅子座

獅子座的重點擺在要有精彩人生，為此費點苦工也能接受。

第6名 巨蟹座

由於無法拒絕別人的個性，因此就算知道辛苦，也還是會為了他人著想而承擔。

第5名 牡羊座

強大的精神力，讓他們面對難關，也會用強硬的辦法通過。

第4名 水瓶座

天生叛逆的性格，會讓他們寧願選擇困難的道路。

第3名 天蠍座

天蠍座擁有強大的耐心，他們不會把苦勞當成吃苦，因此能夠承受比別人更多的重擔。雖然某種意義上，他們的反應能力沒有他人那麼快，但是紮紮實實地按部就班，能化為他們的養分，讓自己更能成長。

第2名 魔羯座

魔羯座相信在努力過後，必然有榮耀存在。因此他們能夠堅忍不拔，把目標放在更高更遠的地方，靠著比他人多一、兩倍的努力，來換取更好的生活。也就是說，他們把現有的努力，都當成是對未來的投資 。

第1名 處女座

處女座的人勤奮、努力、善良、有愛心，所以他們願意會去承擔別人的困難，好比代替父母照顧兄弟姊妹，甚至是幫助同事完成工作等等。身為完美主意者，他們也會用行動證明這一點，自然變得相當勤奮。