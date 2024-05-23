我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世說新聞╱直擊洛市最大爛尾樓 驚現神秘華人買家？

國殤日長周末預計4380萬人出遊 建議避開這些最塞車時段

12星座最努力奮鬥 魔羯當未來投資、這星座詮釋「完美主義者」

世界新聞網／輯
每個星座對於努力的程度並不相同。（取材自unsplash.com＠Braden Collum）
每個星座對於努力的程度並不相同。（取材自unsplash.com＠Braden Collum）

有努力才有收穫，每一個光鮮亮麗的成功背後，都有許多不為人知的默默耕耘。日本網站「占TV」近來就分析12星座的人，排行哪些星座是特別願意埋頭苦幹的「苦勞人」。

第12名 雙魚座

雙魚座常常得到他人幫助，往往不太需要親自動手。

第11名 天秤座

無論在什麼狀況，天秤座總是會挑選比較輕鬆的方式。

第10名 射手座

樂觀的性格，使得即使是旁人看起來似乎很辛苦的工作，他們也沒特別感覺辛勞。

第9名 雙子座

比起穩紮穩打，雙子寧願會去尋找更省事的作法。

第8名 金牛座

金牛喜歡用基本功一決勝負，會避免麻煩和風險。

第7名 獅子座

獅子座的重點擺在要有精彩人生，為此費點苦工也能接受。

第6名 巨蟹座

由於無法拒絕別人的個性，因此就算知道辛苦，也還是會為了他人著想而承擔。

第5名 牡羊座

強大的精神力，讓他們面對難關，也會用強硬的辦法通過。

第4名 水瓶座

天生叛逆的性格，會讓他們寧願選擇困難的道路。

第3名 天蠍座

天蠍座擁有強大的耐心，他們不會把苦勞當成吃苦，因此能夠承受比別人更多的重擔。雖然某種意義上，他們的反應能力沒有他人那麼快，但是紮紮實實地按部就班，能化為他們的養分，讓自己更能成長。

第2名 魔羯座

魔羯座相信在努力過後，必然有榮耀存在。因此他們能夠堅忍不拔，把目標放在更高更遠的地方，靠著比他人多一、兩倍的努力，來換取更好的生活。也就是說，他們把現有的努力，都當成是對未來的投資

第1名 處女座

處女座的人勤奮、努力、善良、有愛心，所以他們願意會去承擔別人的困難，好比代替父母照顧兄弟姊妹，甚至是幫助同事完成工作等等。身為完美主意者，他們也會用行動證明這一點，自然變得相當勤奮。

投資 日本

上一則

登機前行李箱超標要加收76美元 男急中生智省了荷包

延伸閱讀

12星座「只顧自己」排行 水瓶不理會他人、這星座永遠隨心所欲

12星座「只顧自己」排行 水瓶不理會他人、這星座永遠隨心所欲
三星座吵架無敵手 獅子會硬拗、這星座「要吵就要贏」

三星座吵架無敵手 獅子會硬拗、這星座「要吵就要贏」
下半年5星座貴人運飆升 牡羊迎事業黃金期、巨蟹有望被賞識

下半年5星座貴人運飆升 牡羊迎事業黃金期、巨蟹有望被賞識
4星座容易變「恐怖前任」 2類人會情勒、第一名不是天蠍

4星座容易變「恐怖前任」 2類人會情勒、第一名不是天蠍

熱門新聞

舒淇現身羅馬為代言品牌盛裝出席活動，身穿Armani Privé春夏高級訂製服系列踏上紅毯。(摘自微博)

舒淇穿Armani高訂現身美翻全場 網讚：紅毯穿搭的天花板

2024-05-21 01:10
四生肖入夏運勢旺。（取材自pexels.com@Kampus Production）

夏天「4生肖」生活回暖 屬鼠錢錢賺飽飽、他們生意做更大

2024-05-17 19:40
有些人進行了後悔莫及的大額消費，其中包括露營車。示意圖，非文內露營拖車。（路透）

錢買不到快樂 美國人後悔莫及的大額消費有這些

2024-05-21 01:00
示意圖。(圖／123RF)

嫁給他太苦 最不疼老婆的「3大生肖男」懶又脾氣差、還很自私

2024-05-20 05:21
女網友的婆婆下廚煮火鍋。（取材自小紅書）

大連女孩遠嫁台灣...婆婆下廚煮麻辣鍋猛夾菜 她甜蜜示愛

2024-05-18 21:00
圖為上班族示意圖。(取材自unsplash.com/@cherrydeck)

不計較又有風度 「4星座」容易在職場一飛沖天

2024-05-18 02:40

超人氣

更多 >
外食貴4倍 民眾在家做飯讓這家超市賺錢

外食貴4倍 民眾在家做飯讓這家超市賺錢
50歲後 你可能需要的3種補品

50歲後 你可能需要的3種補品
華女手機出問題 一覺醒來銀行存款全被盜

華女手機出問題 一覺醒來銀行存款全被盜
3個原因 剩飯加熱要小心

3個原因 剩飯加熱要小心
手機號被盜帳戶錢易被轉光 這招可預防

手機號被盜帳戶錢易被轉光 這招可預防