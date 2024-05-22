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狗狗關籠卻一臉「神秘微笑」 網友笑翻問：看破狗生了？

世界新聞網／輯
一隻米克斯柴犬的得意表情讓許多網友笑翻。（取材自TikTok＠achi.2255）
一隻米克斯柴犬的得意表情讓許多網友笑翻。（取材自TikTok＠achi.2255）

毛小孩喵星人不只有自己的情緒，有時牠們還能做出令人意想不到的生動表情。近來有隻毛小孩的影片，就在社群網站上爆紅，讓人捧腹大笑的內容，吸引了上百萬觀眾點閱。

@achi.2255

偉そうなイッヌ。🐕 #ポメ柴　#柴犬　#犬 #犬のいる生活 #柴犬のいる生活

♬ Funny video "Carmen Prelude" Arranging weakness(836530) - yo suzuki(akisai)

根據日本媒體「ねとらぼ」報導TikTok網友「achi.2255」最近分享一段短片，內容為一隻看起來像柴犬的狗狗靠在柵欄邊，用單腳撐著自己的頭，臉上露出一抹神秘的微笑，看上去就好像某個大人物似的。

這隻毛小孩其實是博美犬和柴犬的米克斯，名字叫做「小太郎（こたろう）」。牠在去年7月21日生，因此還未滿一歲。然而雖然年紀不大，卻能擺出一副高高在上，似乎已經「看破狗生」的得意臉，讓這支影片至今吸引了超過220萬次觀看，許多網友捧腹大笑。

不少留言表示「該不會是轉生過第二次的柴犬吧」、「感覺找牠諮詢會給我建議」、「似乎很中意這個柵欄」、「第一次看到托著臉頰的柴犬」、「我不當狗狗啦」、「狗狗的腳能這樣彎曲的嗎」、「感覺像在說：人類你辛苦了」、「明明被關起來卻這麼優雅」、「跟人互換靈魂了嗎」、「一副很了不起的樣子還是好可愛」。

社群網站 TikTok

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