我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華婦租霸 1年嚇跑3名分租客 房東興訟驅離

錢買不到快樂 美國人後悔莫及的大額消費有這些

巴西版馴鹿寶貝 她跟騷已婚醫5年被捕 1天打500通電話

編譯徐榆涵／即時報導
韋爾奇曾在一天內打了500通電話與發了1300多條訊息給對方。（取材自Instagram）
韋爾奇曾在一天內打了500通電話與發了1300多條訊息給對方。（取材自Instagram）

Netflix短劇「馴鹿寶貝」改編自真人真事，講述男主角遭女主角瘋狂跟蹤的故事，引發社群熱議。巴西一名女子被控跟騷一名已婚醫生及其家人長達5年，甚至一天內打了500通電話與發了1300多條訊息給對方，目前已被巴西警方逮捕。

每日郵報報導，巴西23歲女子韋爾奇（Kawara Welch）2018年在東南部城市伊圖尤塔巴（Ituiutaba）一間醫院就醫治療憂鬱症，隔年起便開始跟蹤騷擾這名已婚醫師。

受害醫生向巴西新聞雜誌《Fantastico》表示，韋爾奇不但曾經闖入他的診所，還多次在醫院附近等他，下班後還繼續跟蹤他。自從獲得他的手機號碼後，跟騷情況變本加厲，開始不間斷發送令人不安的訊息和照片，還以死要脅，甚至恐嚇要告訴他家人兩人正在交往。

受害醫生說，韋爾奇有一次在一天內給他發了1300條訊息和打了500通電話。他無奈說道，「我的手機號碼換過3、4次，但我不再換了，因為我發現這完全沒用。她怎樣都能找到我的新號碼。 」

受害醫生否認他和韋爾奇之間有過任何關係，並曾向警方提交過42次報案。韋爾奇2020年雖然曾與檢察官簽署文件，同意不會再與醫生聯繫，但2022年仍闖入診所並攻擊醫生妻子，2023年因襲擊罪和涉嫌竊盜等罪被捕，繳交罰款後拘捕1周就被釋放。

韋爾奇今年3月因為再次違反限制令，被州法官批准受審前預防性羈押，她透過律師強調自己與醫生有戀愛關係，並且還有證據可以證明，不過相關說法遭到警方駁斥，警方不認為她的說法屬實。韋爾奇上周在她所在的大學被捕。

巴西23歲女子韋爾奇跟騷一名已婚醫師長達5年。（取材自Instagram）
巴西23歲女子韋爾奇跟騷一名已婚醫師長達5年。（取材自Instagram）

巴西 馴鹿寶貝 憂鬱症

上一則

每款功能都不同 一文看懂4款Apple Pencil該怎麼選

延伸閱讀

伊朗總統墜機身亡 巴西總統魯拉：深切哀痛

伊朗總統墜機身亡 巴西總統魯拉：深切哀痛
對億萬富豪開徵全球富人稅？葉倫打回票

對億萬富豪開徵全球富人稅？葉倫打回票
誰來接班？伊朗總統之死掀最高領袖繼任問題 現在「他」呼聲最高

誰來接班？伊朗總統之死掀最高領袖繼任問題 現在「他」呼聲最高
足球／女足世界盃首次到南美 巴西獲2027年主辦權

足球／女足世界盃首次到南美 巴西獲2027年主辦權

熱門新聞

四生肖入夏運勢旺。（取材自pexels.com@Kampus Production）

夏天「4生肖」生活回暖 屬鼠錢錢賺飽飽、他們生意做更大

2024-05-17 19:40
不同血型的人，容易在不同狀況下勃然大怒。（取材自unsplash.com＠Julien L）

四血型遇上什麼事一秒爆怒 O型討厭說謊、這血型一點小事就抓狂

2024-05-14 19:35
示意圖。(取自123RF)

錢要進來了…本月下旬「5生肖」財運爆表 快來看有沒有你

2024-05-15 15:10
女網友的婆婆下廚煮火鍋。（取材自小紅書）

大連女孩遠嫁台灣...婆婆下廚煮麻辣鍋猛夾菜 她甜蜜示愛

2024-05-18 21:00
示意圖。(圖／123RF)

嫁給他太苦 最不疼老婆的「3大生肖男」懶又脾氣差、還很自私

2024-05-20 05:21
圖為上班族示意圖。(取材自unsplash.com/@cherrydeck)

不計較又有風度 「4星座」容易在職場一飛沖天

2024-05-18 02:40

超人氣

更多 >
嫁給他太苦 最不疼老婆的「3大生肖男」懶又脾氣差、還很自私

嫁給他太苦 最不疼老婆的「3大生肖男」懶又脾氣差、還很自私
30年研究顯示 4種超級加工食品提高死亡率

30年研究顯示 4種超級加工食品提高死亡率
共和黨顧問、CNN評論員史都華陳屍自宅門外 享年58歲

共和黨顧問、CNN評論員史都華陳屍自宅門外 享年58歲
伊朗總統墜機身亡 CNN專家分析2原因疑釀禍

伊朗總統墜機身亡 CNN專家分析2原因疑釀禍
61歲黛咪摩爾3點全露拚影后 觀眾熱烈鼓掌超過10分鐘

61歲黛咪摩爾3點全露拚影后 觀眾熱烈鼓掌超過10分鐘