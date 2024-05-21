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每款功能都不同 一文看懂4款Apple Pencil該怎麼選

記者黃筱晴／即時報導
全新Apple Pencil Pro加入更多感測器，筆刷功能與使用靈活度都升級。(記者黃筱晴／攝影)
全新Apple Pencil Pro加入更多感測器，筆刷功能與使用靈活度都升級。(記者黃筱晴／攝影)

本月初的蘋果iPad發表會中，首度亮相最新款功能大幅升級的Apple Pencil Pro，讓Apple Pencil這條小而美的產品線來到4款產品同時並存的情況，不只功能、價格差異頗大，每款相容的iPad機種也不盡相同。有趣的是，除了比較早期只能用第1代Apple Pencil的iPad機種以外，其他比較新的iPad系列其實都可以搭配2款Apple Pencil使用，讓大家依照個人預算、使用需求來選購，不想買錯的話，這篇可得仔細看。

第1代筆身圓滾滾、不能吸附在iPad上帶著走的Apple Pencil，現在只能用於2018年之前還不是全螢幕設計的12.9吋、10.5吋、9.7吋iPad Pro，以及第3代iPad Air、第5代iPad mini，還有第6代至目前第10代的iPad上。功能支援傾斜度感應、壓力感應，其實對於基本繪圖就很夠用，但需要另外找個地方放的筆身設計、充電方式又被許多用戶詬病，在目前已全面朝Type-C充電規格靠攏的趨勢下，接下來應該不會再有可支援的新機種出現。

而最常見的第2代Apple Pencil，可用於第3～6代的12.9吋iPad Pro、第1～4代11吋iPad Pro、第4～5代iPad Air，以及第6代iPad mini，幾乎可以說目前市面上最主力在使用的機種都是搭配它來發揮強大生產力。與第1代相比，多了磁力吸附，且可於吸附同時充電/配對、點2下筆身前段可在不同工具間快速切換，搭配部分iPad使用還支援懸浮功能，再加上攜帶、配對使用的便利性，在Apple Pencil Pro正式在台上市之前，相信依舊是iPad專業用戶首選。

不過如果你有興趣入手最新推出的M4版iPad Pro、M2版iPad Air，當然是推薦一併將Apple Pencil Pro一起放入購物車，功能升級，加入轉動筆桿以改變各式硬筆和筆刷工具的方向的「側轉」功能、雙指按壓打開工具切換面板、觸覺回饋，還有「尋找」功能，價格卻與第2代Apple Pencil維持一樣，簡直太超值。但要注意，Apple Pencil Pro目前也只支援11、13吋的M4版iPad Pro、M2版iPad Air，其他舊款iPad系列無法使用，現有用戶想升級只能全套換新才行。

有趣的是，去年推出、定價最便宜的USB-C版Apple Pencil，竟然支援最多款iPad，不只第2代Apple Pencil適用的機種都能用，連最新推出的M4版iPad Pro、M2版iPad Air也可以搭。雖然少了壓力感應、無線配對/充電、點2下切換的功能，也不能在官網購買時享受免額外付費鐫刻服務，但對只打算用Apple Pencil來做筆記的學生用戶來說已經非常夠用。讓人不得不佩服蘋果推出每個產品定位的絕妙安排，用更實惠的價格，吸引用戶加入有筆一族。

Apple Pencil讓小螢幕的iPad mini也能發揮超強生產力。(記者黃...
Apple Pencil讓小螢幕的iPad mini也能發揮超強生產力。(記者黃筱晴／攝影)
蘋果共推出4款Apple Pencil。(蘋果提供)
蘋果共推出4款Apple Pencil。(蘋果提供)
第10代iPad搭配USB-C版Apple Pencil，日常筆記、記錄靈感就相...
第10代iPad搭配USB-C版Apple Pencil，日常筆記、記錄靈感就相當夠用。(記者黃筱晴／攝影)
雙指按壓Apple Pencil Pro，即可隨時叫出工具列而不中斷創作流程。(...
雙指按壓Apple Pencil Pro，即可隨時叫出工具列而不中斷創作流程。(記者黃筱晴／攝影)
USB-C版Apple Pencil解決了第1代Apple Pencil經常遇到...
USB-C版Apple Pencil解決了第1代Apple Pencil經常遇到的充電困擾。(記者黃筱晴／攝影)

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