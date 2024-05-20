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與沃爾瑪競爭 Target 5000熱門商品降價

編譯莊瑞萌／即時報導
連鎖零售業者Target宣布，將針對至少5000件熱門商品降價。(美聯社)
連鎖零售業者Target宣布，將針對至少5000件熱門商品降價。(美聯社)

為了吸引更多顧客上門，趕在國殤日長周末前，連鎖零售業者Target宣布將針對至少5000件熱門商品降價，Target Circle Card會員結帳時還可享優惠折扣。

每日郵報20日報導，物價以及貸款成本上漲，讓預算捉襟見肘的消費者對於支出更加謹慎，轉而到商家或網路上尋找更便宜的商品，也造成零售商必須降價來吸引更多消費者上門。不僅如此，Target也遭遇對手沃爾瑪(Walmart)激烈競爭，後者除了提供更低價格的商品，也表現出對美國消費者的強大信心，押注通膨壓力將會緩解。

Target食品、生活必需品及美妝部門主管高麥斯(Rick Gomez)說，「我們知道消費者承受了預算壓力，需要充分利用每一分錢。」因此，Target表示，隨著「國殤日」(Memorial Day)周末即將到來，對於主要食品商品包括肉類、麵包、蔬果將祭出折扣優惠，汽水、各種零食和優格也將調降價格。

隨著財報季即將進入尾聲，Target將在22日公布財報，Target股價今年截至目前已上漲近12%，並表示已經降低1,500項商品價格，包括冷凍雞胸肉和起司條，整個夏天將推出更多降價活動，範圍涵蓋數十種全國品牌與Target自有品牌。Target Circle Card會員在結帳時還將額外享有5%的折扣，全年還可獲得獨家優惠。

疫情後，民眾帳戶存款越來越少，也讓許多業者企圖推出特別限時優惠，來吸引手頭拮据的美國消費者。同時農業部也預估在2022年，有1700萬戶家庭購買食物有困難，比率相較前一年增加2.6%，除此之外，物價成長也較疫情之前還要高，2024年4月已來到3.4%。

不過，在物價居高不下的情況下，業者不只需要設法吸引顧客，同時也必須面對零售竊盜增加的問題，在紐約市與洛杉磯等大城市，商店竊盜案增加了6成以上。針對此一問題，大型零售商祭出多種措施，其中Target最近因自助結帳的獨特盜竊風險已加強管控。

Target 疫情 預算

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