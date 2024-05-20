香港5大居住環境最差地區 小紅書：日出康城被封「港版加薩」

圖為將軍澳日出康城首都住宅樓外景。 (中新社)

內地小紅書近日熱傳一則「票選香港 5大居住環境最差地區」帖文，引來網民熱議，排第一的日出康城區，被封為「港版加薩 地帶」，可謂「差中之差」；「傳統富人區」港島中半山區、觀塘安達臣區、北區等都有上榜。

香港01報導，有人詫異港島中半山區竟然上榜，「中半山是最喜歡的居住地方了，居然還上榜」；亦有不少人提出其他居住環境較差地區，「馬鞍山竟然沒有上榜，出了名的美食荒漠」。

第5位：港島中半山區：港島中半山區榜原因，是容易堵車及附近無食肆。樓主指出，港島中半山是香港「傳統富人區」，居住在中半山也是身分象徵，惟其實沒有想像中舒適，交通不方便，「每天都堵車，半夜回家試過遇到野豬」、「周末叫車要等很久，要麼不斷加錢」。

第4位：北區：上榜原因是距離香港市中心太遠。樓主引述網民指北區大偏遠，「坐車去九龍太浪費時間，自己開車又容易遇到堵車情況，區內只有幾個小商場」，而且因為地理位置靠近內地，日常生活中有大量內地人，「感覺脫離了香港生活。

第3位：觀塘安達臣區：上榜原因是交通配套不完善。樓主表示，安達臣道是觀塘區與西貢區分界線，位置在山腰上，地理位置十分不方便，「去觀塘市中心都堵半個鐘，20層地獄超長垂直電梯」。

第2位：深水埠區：上榜原因是品流複雜。樓主稱，深水埠區雖然交通方便，但大多港人對深水埠區印象是「赤貧地區」，品流複雜，也憂慮安全問題。

第1位：日出康城（LOHAS Park）區：位於新界西貢區將軍澳的大型私人屋苑，它成為「差中之差」的原因是人多擠逼，沒特色商店，還有臭味等，封為「港版加薩地帶」。樓主引述網民表示，「將軍澳，人太多，好像大型監獄，平常返工已很累，回家仍跟別人逼」、「有附近堆填區的臭味」、「牆身地板易發霉」。

有人表示「中半山很安靜，吃飯出行都很容易搞定。但有時候會有司機狂按喇叭也很煩」。也有不少網民提出其他居住環境較差地區，「清水灣沒上榜嗎，活得像個野人，開始自己種農作物了」。也有人認為，最重要是自己居住舒服，「我住深水埠覺得很好，房價適合，有海景，又乾燥，去哪個點都方便，下樓買菜方便，外面舊了點，回家舒服就可」。