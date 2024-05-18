雷軍被拱上「歌手」救援 榜單第一 直播回應：不要開玩笑了

小米董事長雷軍（右）親駕SU7電動車開直播宣傳。（取材自微博）

中國品牌小米 SU7 Pro在18日首度直播公開亮相，由執行長雷軍親自從上海世紀大道附近開往杭州，直播吸引超2700萬人觀看。值得一提的是，雷軍在直播中也回應了網友投票 讓他參加「歌手2024」一事。

近期綜藝節目「歌手2024」直播演出，全開麥、零修音直播模式，迅速吸引了不少音樂愛好者的目光。然而，首場競演結果出乎意料，中國歌手在西方對手面前略顯遜色。觀眾渴望更多實力派歌手的加入，自發在網絡上發起了「搖人」 票選活動。

第一時間，韓紅、周深等實力唱將成為熱門人選，但小米集團創始人雷軍的名字也赫然出現在投票榜單之上，並穩居第一，引發網友關注。

對於網友拱他上節目唱歌，雷軍在直播中表示：「不要開玩笑了，我還是專心把車做好，謝謝大家對我的支持。」

此前，雷軍在印度 小米4i發布會演講中的一句「Are you OK」，被B站UP主重新剪輯成歌曲「Are you OK」在網絡上瘋傳，目前該視頻播放量已突破4000萬，成為雷軍本人歌曲「代表作」，也常被網友調侃。

來源：huang aiden