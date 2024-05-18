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防野火出妙招 美政府「放羊吃草」讓羊群吃到飽

聯合新聞網／即時報導
農業部與當地牧場合作，放羊吃草希望減低野火影響。（取材自內華達州新聞2台）
農業部與當地牧場合作，放羊吃草希望減低野火影響。（取材自內華達州新聞2台）

2020年美國西部出現一系列野火，焚毀面積高達1.9萬公頃，不只造成人員死亡，更形成嚴重的空氣汙染。近期野火季節又將到來，聯邦政府突發奇想打算「放羊吃草」，讓羊吃掉易燃的野草，希望藉此減緩野火的延燒。

隨著天氣回暖，內華達州的植被越來越乾燥，野火發生的風險也持續增加。據《紐約郵報》（New York Post）報導，聯邦政府為了協助內華達州因應可能的野火威脅，特別派來羊群吃草。

據報當地有許多絹雀麥，這是一種來自歐洲的外來種，自從上個世紀入侵內華達州以後，就在各個野地快速生長。這種植物會產生大量的種子，導致本地的植物成為弱勢，加上絹雀麥乾得很快，所以氣溫一高就很容易燒起來。

農業部為了解決這個問題，特別載來一車車的羊群，打算用放羊吃草的方式來減少這些植物。林業局野火危機戰略計畫經理萊奧（Duncan Leao）表示，放羊吃掉絹雀麥，就能讓本地的植物多點空間生存，且野地的植物減少，也有望能減緩野火。

這項特殊的防火活動其實也對當地的牧場有益，農業部和位於內華達州的綿羊牧場合作，這樣羊群可以免費「吃到飽」，政府也能有效降低野火發生的風險。

內華達州 聯邦政府 農業部

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