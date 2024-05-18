我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

亞裔肝癌發病率高 華康會護肝講座推廣知識助防範

從墨西哥被拐賣到加州2個月 17歲少女機警傳簡訊給911

日本夜空驚見9道「神秘光柱」 逾千萬網友瘋看：神仙下凡了？

聯合新聞網／即時報導
日本有民眾拍攝到九道白色的光柱懸浮於夜空的「神秘現象」。 （取材自社群平台X）
日本有民眾拍攝到九道白色的光柱懸浮於夜空的「神秘現象」。 （取材自社群平台X）

自5月10日開始，全球迎來近20年最強的地球磁暴，全球極光大爆發，包括美國、澳洲、英國、歐洲等地都出現壯麗極光，就連過去觀測不到的地區，也傳出見到極光的消息。而位於日本鳥取縣西部的大山町，近日則有民眾拍攝到，九道白色的光柱懸浮於夜空的「神秘現象」，該民眾將拍下的奇幻景象，上傳到社群平台X，隨即獲得超過1200萬名網友觀賞，直呼「太神奇了」。

根據日媒《Hint-Pot》報導，照片拍攝者是一名旅遊製作人Maashii，目前正在鳥取縣大山町經營民宿。11日當晚，他抬頭看向天空時，赫然發現有9道白色光柱懸浮在天空，便立刻拿起手機拍照，詢問當地民眾過後，才知道這奇特景象不是外星人幽浮降臨，而是一種稱作「光柱」的自然現象。

光柱的產生原因，則為近海作業的漁船在夜晚工作時發出的光折射到天空，因此產生垂直光柱，這是在當地每隔幾年才會出現一次的罕見奇景。此外，由於當地鄰近港口，沒有大型照明設備，因此當9道白色光束豎立在空中，場景相當不可思議。而貼文一出，不少網友驚訝表示，如同動漫場景真實上演，「看起來就像一把光之護封劍」、「新世紀福音戰士」、「神仙下凡了」。

根據維基百科記載，光柱是一種大氣光學現象，是由懸浮於大氣層的微小冰晶反射的光所形成，冰晶可能存在於高海拔的雲，而形成光柱的冰晶體，通常是六角形的平板狀，在空氣中下降時會傾向於板面朝上，當光源一照射，每一片冰晶就像是小鏡子一樣，反射光源，當冰晶散佈在空中不同的高度，反射光就呈現垂直柱狀，數量越多，光柱越明顯，光源可以是太陽光，或者是月球或來自地面的燈光。

澳洲 民宿 動漫

上一則

蘋果傳研發更輕薄iPhone 擬2025下半年推出

延伸閱讀

MIT學者研究：沉重積雪可能引發密集地震

MIT學者研究：沉重積雪可能引發密集地震
豐田、本田、日產聯手 3強組日本汽車國家隊

豐田、本田、日產聯手 3強組日本汽車國家隊
好勵志 80歲日本翁自行車橫跨美國 舊金山騎至紐約

好勵志 80歲日本翁自行車橫跨美國 舊金山騎至紐約
日本將組「汽車國家隊」 結合三大車廠之力搶攻下一代車用技術

日本將組「汽車國家隊」 結合三大車廠之力搶攻下一代車用技術

熱門新聞

有些星座的人性格上沒那麼體貼。（取材自unsplash.com＠Roman Kraft）

12星座「只顧自己」排行 水瓶不理會他人、這星座永遠隨心所欲

2024-05-12 19:35
英國舉辦2024搞笑寵物攝影獎，入圍作品捕捉寵物們可愛逗趣的瞬間。(取自官網)

英國「2024搞笑寵物攝影獎」入圍作品出爐 30張動物照超級萌

2024-05-11 02:00
不同血型的人，容易在不同狀況下勃然大怒。（取材自unsplash.com＠Julien L）

四血型遇上什麼事一秒爆怒 O型討厭說謊、這血型一點小事就抓狂

2024-05-14 19:35
示意圖。(取自123RF)

錢要進來了…本月下旬「5生肖」財運爆表 快來看有沒有你

2024-05-15 15:10
四生肖入夏運勢旺。（取材自pexels.com@Kampus Production）

夏天「4生肖」生活回暖 屬鼠錢錢賺飽飽、他們生意做更大

2024-05-17 19:40
四大生肖下半年有望升遷加薪。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@fauxels）

4生肖下半年有望加薪 屬猴事業迎巨大推動力 一類人連同事都尊敬

2024-05-11 01:10

超人氣

更多 >
夏天「4生肖」生活回暖 屬鼠錢錢賺飽飽、他們生意做更大

夏天「4生肖」生活回暖 屬鼠錢錢賺飽飽、他們生意做更大
爸媽沒錢了 海外中國學生恐面臨「留學斷供」

爸媽沒錢了 海外中國學生恐面臨「留學斷供」
南加爾灣郵差遭槍殺 嫌犯拒捕被警犬拖下車

南加爾灣郵差遭槍殺 嫌犯拒捕被警犬拖下車
什麼都漲 美國投資人正遇「遍地黃金」的少見好光景

什麼都漲 美國投資人正遇「遍地黃金」的少見好光景
美中間諜戰打到阿爾卑斯山…酒店近F-35機場 美施壓中國業主搬離

美中間諜戰打到阿爾卑斯山…酒店近F-35機場 美施壓中國業主搬離