日本夜空驚見9道「神秘光柱」 逾千萬網友瘋看：神仙下凡了？

日本有民眾拍攝到九道白色的光柱懸浮於夜空的「神秘現象」。 （取材自社群平台X）

自5月10日開始，全球迎來近20年最強的地球磁暴，全球極光大爆發，包括美國、澳洲 、英國、歐洲等地都出現壯麗極光，就連過去觀測不到的地區，也傳出見到極光的消息。而位於日本鳥取縣西部的大山町，近日則有民眾拍攝到，九道白色的光柱懸浮於夜空的「神秘現象」，該民眾將拍下的奇幻景象，上傳到社群平台X，隨即獲得超過1200萬名網友觀賞，直呼「太神奇了」。

根據日媒《Hint-Pot》報導，照片拍攝者是一名旅遊製作人Maashii，目前正在鳥取縣大山町經營民宿 。11日當晚，他抬頭看向天空時，赫然發現有9道白色光柱懸浮在天空，便立刻拿起手機拍照，詢問當地民眾過後，才知道這奇特景象不是外星人幽浮降臨，而是一種稱作「光柱」的自然現象。

光柱的產生原因，則為近海作業的漁船在夜晚工作時發出的光折射到天空，因此產生垂直光柱，這是在當地每隔幾年才會出現一次的罕見奇景。此外，由於當地鄰近港口，沒有大型照明設備，因此當9道白色光束豎立在空中，場景相當不可思議。而貼文一出，不少網友驚訝表示，如同動漫 場景真實上演，「看起來就像一把光之護封劍」、「新世紀福音戰士」、「神仙下凡了」。

根據維基百科記載，光柱是一種大氣光學現象，是由懸浮於大氣層的微小冰晶反射的光所形成，冰晶可能存在於高海拔的雲，而形成光柱的冰晶體，通常是六角形的平板狀，在空氣中下降時會傾向於板面朝上，當光源一照射，每一片冰晶就像是小鏡子一樣，反射光源，當冰晶散佈在空中不同的高度，反射光就呈現垂直柱狀，數量越多，光柱越明顯，光源可以是太陽光，或者是月球或來自地面的燈光。