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洛杉磯表揚大谷翔平 訂每年「5．17」為大谷日

洛杉磯訂517大谷日 球迷褒貶不一「不用先拿個冠軍？」

記者陳宛晶／即時報導
洛杉磯市議會宣布5月17日正式成為「大谷翔平日」。（美聯社）
洛杉磯市議會宣布5月17日正式成為「大谷翔平日」。（美聯社）

洛杉磯市議會今天宣布5月17日正式成為「大谷翔平日」，今天他以一襲藍色西裝出席表揚儀式，道奇官方X貼出照片分享喜訊，球迷評價褒貶不一，有人認為大谷值得這份肯定，也有人對他才加入道奇不久、還沒拿過冠軍戒指提出質疑，甚至不解克蕭（Clayton Kershaw）都未在洛城有專屬日，大谷卻先有了。

道奇教頭羅伯茲（Dave Roberts）今天跟著大谷、球團高層一起造訪市議會，對於「大谷翔平日」直呼恰如其分，「可以代表這座城市，市政廳成員也給予肯定，我知道他對此保持感激，翔平確實在短短時間內對這座城市帶來影響。」

大谷過去6年效力天使隊，主場座落位置為安那罕，直到去年季後與道奇隊簽下10年7億美元合約轉隊，儘管球隊所冠的城市名都是「洛杉磯」，但還是有著些微不同。

消息一出湧入許多好評，為大谷感到驕傲，但也夾雜質疑聲浪，「他在這支球隊打了多久？我想是一個半月。」「能先拿到一個戒指再說嗎？」「竟然比克蕭還早？」「我很開心我們得到大谷，但為何他能這麼快得到專屬日？連布萊恩（Kobe Bryant）都到2016年才獲得這項肯定」。

洛杉磯市議會主席克雷柯里安（Paul Krekorian）表示，「道奇今年初（去年底）在競爭這位可能是史上最重要的自由球員上取得成功，對這座城市來說是重要的時刻，大谷翔平辦到的成就是貝比魯茲（Babe Ruth）之後再也沒人辦到過。」他感謝大谷來到道奇，以後觀戰道奇比賽的球迷可以告訴子子孫孫，他們生在有幸看到大谷打球的年代。

道奇 大谷翔平 洛杉磯

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