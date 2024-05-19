拉布拉多不吃冷饅頭 硬要主人「叮1聲」才肯吃

狗狗不肯吃冷饅頭。（取材自小紅書）

狗狗學習能力強，還會有自己的喜好。有網友飼養拉布拉多，狗狗看著主人吃饅頭前會將饅頭放進微波爐加熱，也跟著不吃「冷饅頭」，每次要餵牠吃饅頭前，還須先將饅頭放進微波爐，雖然只是做做樣子，饅頭其實還是冷的，但仍必須放過微波爐，狗狗才會願意吃，令主人又好氣又好笑。

一名中國網友「AKA坦克」在社群軟體小紅書 上貼出一則影片，一隻白色的拉布拉多不願意吃冷饅頭，飼主解釋，這是因為狗狗每天早上看著主人吃饅頭前要先放進微波爐，因此牠也認為吃饅頭前必須先微波，影片內的飼主只是將饅頭放進微波爐內2秒，饅頭還是冷的，但狗狗就願意吃饅頭了，他無奈表示，「這狗德性！千萬別養這種人模狗樣的拉布拉多！」

其他人留言「修勾：你怎麼吃我怎麼吃」、「結果不重要，它要的是過程」、「慣的」、「要的只是個態度」、「吃的多拉的多」、「狗子：你是真的狗」、「好講究」、「我家狗吃狗糧要炒一下再吃」、「儀式感很重要」、「精緻小狗」、「我們家的薩摩耶必須要我給牠弄成碎塊丟給他才吃」、「我家也是，必須聽微波爐聲音」、「這隻狗子就是你的投影，要跟你一樣」。

不少人發現狗狗身形有點胖，留言「怎麼白的看著比黑的胖很多」、「孩子已經有將軍肚了」、「瓦斯罐豬」、「感覺這是最容易長胖的狗種」。