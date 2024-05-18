大連女孩遠嫁台灣...婆婆下廚煮麻辣鍋猛夾菜 她甜蜜示愛

女網友的婆婆下廚煮火鍋。（取材自小紅書）

不少中國女性為愛遠嫁台灣，有人認為台灣的婚姻觀念相對較不傳統，婆媳關係也更為和諧。一名出身東北大連的女網友拍影片「炫耀」，母親節 當天她的台灣老公、婆婆一起下廚煮她最想吃的麻辣鍋，吃飯期間婆婆還不斷替她夾菜，讓她備感窩心，直呼「這就是遠嫁台灣的理由」。

中國網友「77歐尼_在台灣」跟著先生搬到台灣，她在社群軟體小紅書 上貼出一段影片，她表示，母親節當天工作完，她又累又餓，下樓意外發現客廳桌上出現菜、肉盤，還有瓦斯爐，一走到廚房時發現老公、婆婆正在下廚，只為了煮她最想吃的麻辣鍋，她感動直呼「這就是遠嫁的原因吧！」

該網友表示，吃飯途中婆婆不斷為她夾菜，整鍋菜色豐富，有肉片、貢丸、火鍋料、蔬菜、王子麵等，她開心的拿「愛心丸子」向婆婆致謝，甜喊「接受到我的愛了嗎？」

其他人紛紛留言「台灣人特愛吃火鍋，不是在吃火鍋就是在吃火鍋的路上」、「現在台灣婆婆都這樣了啦！也只能這樣啊！除非婆婆不想活了，開玩笑的，現在新一代的婆婆，一代比一代懂得尊重彼此啦」、「你有福氣，遇到了對的人」、「恭喜嫁對人了」、「其實你能相信老公跟他的家人遠嫁也是一種勇氣，我是婆婆一定對你特別好」、「你好幸運，不是每個台灣老公婆婆都有這麼好」。