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南韓瘋超臭「生醃魟魚」過來人：我吃不下那塊尿味橡皮

TVBS新聞網／實習編輯 蕭沁梅 報導
近期有部落客分享，自己到韓國嚐了「生醃魟魚」。魟魚示意圖。（Unsplash／Tarryn Myburgh）
近期有部落客分享，自己到韓國嚐了「生醃魟魚」。魟魚示意圖。（Unsplash／Tarryn Myburgh）

南韓擁有各式各樣的傳統小吃，經常吸引不少觀光客前去嘗鮮。然而，近期有部落客分享，自己到南韓嚐了號稱世界第二臭的「生醃魟魚」，並描述其味道讓她難以下嚥，千萬不要輕易嘗試。貼文發布後，立刻吸引不少人好奇，還有過來人表示「我吃不下那塊尿味橡皮」。

部落客「太咪瘋韓國」日前在臉書分享，自己到韓國時受到友人的招待，點了一盤當地著名小吃「生醃魟魚」，沒想到一端上桌就飄出一股驚人的味道，她還形容「像阿摩尼亞味」、「刺鼻到一聞就會反彈」，強調千萬不要輕易嘗試。不過同桌的兩個韓國人卻相當愛吃，她自己則表示無法接受，並好奇在網上詢問：「有人有吃過嗎？」

貼文曝光後，吸引不少網友好奇，「前陣子看過key吃完大反嘔的影片就覺得這一定很可怕…」、「我想這輩子應該都不會嘗試」、「之前看韓綜有看藝人吃過，非常好奇到底是什麼口味」、「這個味道應該台灣人都不行」、「我反而想試試，不管結果如何」。

此外，也有一票過來人表示，「就跟鯡魚一樣味道有得比，愛的人就很愛」、「馬來西亞會用炭燒烤魟魚，再搭配特製辣椒醬，超好吃的」、「我吃過～一小片就受不了了」、「我覺得有點像吃皮蛋的感覺，試過就好 」、「我吃了一口，覺得那是中文，韓文都無法形容的味道」、「那視覺很衝擊，不用聞就快吐出來了」、「韓國公公說那對身體很好，再好我都吃不下那塊尿味橡皮」。

南韓瘋超臭「生醃魟魚」！她一聞秒倒彈　過來人：像悶XX的味道

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