我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

慶祝亞裔傳統月 參議員表揚南加八楷模

蔡英文：台灣有許多國際友人 對中關係不是唯一

放個周末4星座福氣滿滿 處女座有望達成目標、他們社交能力更強了

世界新聞網／輯
天秤座社交能力更好。（取材自pexels.com@Andrea Piacquadio）
天秤座社交能力更好。（取材自pexels.com@Andrea Piacquadio）

中國媒體《新浪網》分析4星座新的一周「福氣滿滿，不錯失機會，能變得優秀」，包括處女座、天秤座、天蠍座、摩羯座，其中處女座變得更加敏銳，是完成目標的好時機；天秤座社交能力更增強，可以跟潛在客戶、合作夥伴或雇主交流。

處女座

處女座善於做事，他們個性兢兢業業，做事有條理，而且有始有終，這個時期他們會變得更加敏銳，觀察力、分析力都大幅提升，是一個完成目標的好時機，建議好好利用這個機會，為自己未來的發展打下堅實的基礎。

天秤座

天秤座本身就很擅長與人溝通互動，本週好運會使他們的社交能力更加增強，在各種聚會和商業場合，他們會充滿自信和氣場，也可以抓住機會，與潛在客戶、合作夥伴或雇主交流，建議趁此時期展示才能和魅力，提高自身的存在感。

天蠍座

天蠍座性格堅定，現在堅定意志更加強大，更容易克服障礙並掌握新事物，職涯上將受到讚賞，並得到更多的機會去施展才華，本週的好運時期將是展現實力的好時機。

摩羯座

摩羯座的人擁有遠大目標，本週有望達成目標，他們將會變得勇敢、果敢、有決斷力，並且有能力克服各種挑戰，建議注意保持自身的平衡，不要讓工作壓力影響健康和家庭，並珍惜現下的機會，邁向成功之路。

上一則

南韓瘋超臭「生醃魟魚」過來人：我吃不下那塊尿味橡皮

延伸閱讀

4星座「最懂進退」生活更富 處女細膩贏好評、他們能看透人心

4星座「最懂進退」生活更富 處女細膩贏好評、他們能看透人心
12星座這些特質易吃虧 獅子耳根子軟 一類人過於謙虛

12星座這些特質易吃虧 獅子耳根子軟 一類人過於謙虛
四大星座智商一流 雙子等同「情報蒐集機」 這類人扮豬吃老虎

四大星座智商一流 雙子等同「情報蒐集機」 這類人扮豬吃老虎
下半年5星座貴人運飆升 牡羊迎事業黃金期、巨蟹有望被賞識

下半年5星座貴人運飆升 牡羊迎事業黃金期、巨蟹有望被賞識

熱門新聞

有些星座的人性格上沒那麼體貼。（取材自unsplash.com＠Roman Kraft）

12星座「只顧自己」排行 水瓶不理會他人、這星座永遠隨心所欲

2024-05-12 19:35
四生肖入夏運勢旺。（取材自pexels.com@Kampus Production）

夏天「4生肖」生活回暖 屬鼠錢錢賺飽飽、他們生意做更大

2024-05-17 19:40
英國舉辦2024搞笑寵物攝影獎，入圍作品捕捉寵物們可愛逗趣的瞬間。(取自官網)

英國「2024搞笑寵物攝影獎」入圍作品出爐 30張動物照超級萌

2024-05-11 02:00
不同血型的人，容易在不同狀況下勃然大怒。（取材自unsplash.com＠Julien L）

四血型遇上什麼事一秒爆怒 O型討厭說謊、這血型一點小事就抓狂

2024-05-14 19:35
示意圖。(取自123RF)

錢要進來了…本月下旬「5生肖」財運爆表 快來看有沒有你

2024-05-15 15:10
四大生肖下半年有望升遷加薪。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@fauxels）

4生肖下半年有望加薪 屬猴事業迎巨大推動力 一類人連同事都尊敬

2024-05-11 01:10

超人氣

更多 >
矽谷知名老店金金餐廳關門 曾是查克柏格最愛的店

矽谷知名老店金金餐廳關門 曾是查克柏格最愛的店
曾揚言能打敗泰森 中50歲太極拳師傅 上場20秒被打哭

曾揚言能打敗泰森 中50歲太極拳師傅 上場20秒被打哭
跨國騙局 殺豬盤洗錢7300萬 2中國公民被捕

跨國騙局 殺豬盤洗錢7300萬 2中國公民被捕
不計較又有風度 「4星座」容易在職場一飛沖天

不計較又有風度 「4星座」容易在職場一飛沖天
華女機上酒醉吵鬧被捕 考量患憂鬱症不起訴

華女機上酒醉吵鬧被捕 考量患憂鬱症不起訴