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河南弟結婚⋯8個姊姊輪流掛「萬元鈔票花圈」 網憂新娘慘了

世界新聞網／輯
新郎的八個姊姊給新人掛上萬元花圈。（取材自微博）
新郎的八個姊姊給新人掛上萬元花圈。（取材自微博）

過去東方傳統有重男輕女的觀念，現代仍有些家庭為了生兒子，會一連生好幾個女兒，近日中國河南一場婚禮上演驚人的一幕，婚禮上新郎的八名姊姊輪流上台為新人掛上「一萬元鈔票花圈」，其他網友狠酸「超生遊擊隊+追男寶，buff疊滿了，嫁過去沒生兒子就慘了」。

根據沸點視頻報導，近日河南舉辦一場婚禮，婚禮上新人在台上接受家人祝福，新郎的八個姊姊一個個輪流上台，為新人掛上一整串的紅色鈔票，每串價值一萬元人民幣（約1,384美金），八人共八萬元人民幣(約11,076美元)。

報導指出，婚禮上出現「喜人的一幕」，弟弟結婚，「八個姊姊為弟弟媳婦準備驚喜，排隊為新人掛上紅火火的一萬元。」

其他網友紛紛留言「這價值觀？」、「八個招娣和一個耀祖」、「為什麼不換成1塊的，掛的更多呀」、「姊姊太倒楣了」、「姊姊倒楣，弟媳婦也倒楣，只有女人受傷的世界達成了」、「我覺得這些姊姊已經被規訓的認為孝順父母就是讓父母高興，給弟弟錢幫弟弟父母高興，所以就把孝順勁全給了弟弟」、「女孩子生在這種家庭真的很不幸」。

還有人留言「嫁過去壓力也不小，不生男生都不好交代」、「9個婆婆婚後熱鬧了」、「耀祖結婚了姊姊們當然要支持啦」、「要是這個弟媳婦沒有生兒子就慘了」、「第一，這家男的y染色體肯定有問題，不然按照自然規律也不會連生8個女兒，第二，這新媳婦也得一直孩子，直到生出兒子，不然父母不會放過她的」、「這是什麼值得驕傲的事嗎？」

河南

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