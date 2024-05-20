每到月底老是口袋空空？ 維持自我儲蓄的三個必要習慣

想要固定儲蓄，必須維持一些良好習慣。（取材自unsplash.com＠Towfiqu barbhuiya）

擁有良好的儲蓄 習慣，是理財的基礎，否則一拿到錢就容易花光，自然難以累積財富。日本網站「All About」近來就分析能夠儲蓄的人，往往有哪些自我習慣。

1.強制存錢

擁有儲蓄習慣的人，會仔細管理好平時的收日，並規劃哪些用在日常生活的支出，哪些消費在自己的娛樂、興趣，哪些則是固定要存下來的錢。

另外，他們也可能會透過設定金融帳戶，每個月定期自動儲蓄多少，紮實地累積財富。

2.將每個月的可用金額預算 化

能夠儲蓄的人，會詳細掌握每個月的固定開銷，包括房租、電信費、保險 費、水電費等等大概會花多少錢，其他伙食費、交際應酬費、美容費用等等又會花多少。

仔細掌握這些費用，就能夠釐清每個月需要多少預算開銷，也能夠避免貪便宜買了不需要的東西，造成額外的浪費。

3.除了必要和真的很想要的東西，其餘物品不隨便消費

消費市場有許多誘惑，好比說打折特價、免運費，或者幾日到期的優惠券，往往容易吸引人上鉤。又或者新的iPhone或服飾等商品上市，也可能引發搶購熱潮，讓人不知不覺地也想要跟流行，明明手上的東西還能用，卻多花錢去添購這些商品。

如果發現自己老是存不了錢，可以檢視一下自我消費，看是不是犯下了這樣的毛病。