Visa將在美推出「Visa金融卡」 刷卡、提存錢、轉帳一卡搞定

威士(Visa)信用卡公司宣布重大改革，未來數個月美國民眾將會陸續體驗，錢包攜帶的實體卡將會減少，每張卡上印製的16位號碼，會變得無關重要。(美聯社)

您的錢包很快會愈來愈薄，毋須負荷太多的信用卡 、銀行卡、金融卡……，將會一卡搞定。

威士(Visa )信用卡公司宣布重大改革，未來數個月美國民眾將會陸續體驗，錢包攜帶的實體卡將會減少，每張卡上印製的16位號碼，會變得無關重要。

這就是將Visa信用卡與其他金融卡結合起來，存款、提款、轉帳、日常消費、收支管理等多項服務，全在一卡之內。出門時不用煩惱該帶哪張卡之外，也幫助理性消費、管理收支。

美國人除了信用卡、金融卡之外，還有各式各樣的購物支付選擇，包括現金購買、後向付款、點對點支付選項、直接透過銀行付款或Apple Pay等數位支付系統等等，有時真弄得暈頭轉向。

自從數用卡及銀行卡多年前採用晶片嵌入式卡以來，各種金融、支付的運作模式起了重大變化。

因此，Visa公司負責全球消費支付的主管尼爾森(Mark Nelsen)表示，透過這種技術，由一卡將各卡整合起來，消費者會永遠改變過去的消費及支付模式。

其中最大的改變是，銀行能夠發行一張連接到多個銀行帳戶的實體支付卡，民眾不再需要在錢包中攜帶銀行卡以及信用卡，只須與銀行設定標準，例如低於100元的消費設定使用銀行銷帳卡，而其他消費則使用信用卡等等。

隨著愈來愈多人網上購物，詐欺 行為不斷增加。 Visa公司估計，網上支付詐欺約是實體支付詐欺的七倍，Visa卡新功能也是為了應對網上詐欺。

Visa卡新功能，還可讓消費者將信用卡或銀行卡存到手機上，將Visa卡添加到行動錢包內，無需再使用手機內的攝影鏡頭來掃描卡內的信息，Visa也將開始實施生物辨識技術來批准交易，類似蘋果設備使用指紋或臉部掃描來批准交易的方式。

話得說回來，Visa這些新功能對美國人來說，或許是新技術，但對亞洲來說並非新鮮事，就以台灣為例，多家銀行已發行了這類「Visa金融卡」。