四血型「被罵反應」 A型假裝道歉反省、這血型暗中記仇

透過血型分析，瞭解每個人被罵時的反應。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Monstera Production）

每個人肯定都不喜歡被斥責的感覺，而碰到被人飆罵時，又會有什麼樣的反應呢？日本 網站「占TV」近來就分析四血型 的人，在被痛罵的時候，心裡往往會怎麼想。

A型

當A型的人被罵時，他們會立刻道歉，並且看似會立即做出反省。然而A型的人往往容易拿自己和他人比較，因此被罵的時候，也會讓他們覺得憤恨難平，認為「為什麼是我被罵」、「為什麼誰誰誰就沒事」，甚至還會導出「我就是被上司討厭了」的負面思考，自顧自地鬧脾氣。

B型

B型的人我行我素，有時就算給他人添麻煩，自己也渾然不覺。因此在被罵的時候，他們還會很困惑「這個人為什麼在生氣呢」。雖然如此，他們倒是願意好好溝通，釐清問題所在，並且提醒自己下次不要再犯，所以就算一時不太高興，也能夠快速振作。

O型

O型的人由於頗有自信，因此在被斥責時，自己可能會按耐不住情緒，出現反抗的態度。不過，當他們冷靜下來時，又會回歸到自己的崗位上，負起應負的責任，也會自己進行反省。如果實在想不通，也可能會單刀直入詢問原因。

AB型

不太容易顯露情緒的AB型，被罵的時候不會辯駁，但也不會反省。他們會把事情記者，然後去仔細思考：這真的是自己的錯嗎？如果發現自己沒做錯事，錯的其實是對方，就會被他們所記恨，會在往後找尋機會復仇。