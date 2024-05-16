準婆婆參加婚禮穿純白禮服還帶頭飾 搶新娘風采挨批「令人作嘔」

一張婚禮照片引發討論，因為照片中新郎的媽媽穿全白禮服，被批評搶盡新娘風采。(翻攝New York Post新聞畫面)

一張婚禮照片在社群媒體 引發討論，因為照片中新郎的母親不但也穿白色禮服，服裝款式和造型完全不輸新娘，搶盡新娘的鋒頭，不少女性看了照片後表示新娘未來婆婆的穿著「令人作嘔」、「讓人無法原諒」。

紐約郵報（New York Post）報導，這張婚禮照片中新郎的母親穿著飄逸、有長裙擺的白色禮服，頭戴禮帽、手腕繫裝飾花，表情驕傲地站在新人身旁合照，禮服甚至比新娘的還白，搶盡新娘風采，很明顯地犯了參加婚禮的大忌。

網友湧進該張照片留言，指出該位婆婆的服裝令她作嘔，另外有人說「那披肩、禮服、頭飾，我的天啊，太超過了」，該網友說，若新郎的媽媽穿的是別的顏色倒還好，她還說希望自己有一天能像該位新娘一樣有情商高。

另一位網友說，她無法想像自己未來對要跟她兒子結婚的女人做出這種事，感覺那位新郎以後不好相處。

也有網友緩頰，認為新郎的母親在婚禮前或許在服裝上有取得新娘的同意，畢竟一般人都會先告知自己準備的服裝，但大多數網友不同意這個想法，認為不可能有新娘同意準婆婆穿純白禮服出席，而且新娘的禮服看起來有點米白色，非純白。

婚禮顧問公司 The Privilege is Mine負責人蘿拉（Lara Mahler）表示，參加婚禮穿白色禮服絕對是大忌，除非受邀者收到明確指示，表示有服裝規定要穿淺色或類似白色的禮服，否則象牙白、白金色都是嚴格禁止，因為那會在新娘人生中最重要的一天搶盡她的風采。