35歲銀行員猝死...生前曾抱怨周工時100小時 引發華爾街怒火

在華爾街美國銀行上班的Leo Lukenas III本月初死於血栓，他生前曾表示一周工作100小時想換工作，他的死引發華爾街金融從業人員的怒火。(翻攝Leo Lukenas III的募款網頁)

在華爾街 美國銀行工作的35歲盧克納斯（Leo Lukenas III）2日死於急性冠狀動脈血栓，留下妻子和兩個年幼的孩子，他在死前曾向獵人頭公司表示想換工作，因為銀行工時太長，他一周工作超過100個小時。盧克納斯的死在社群媒體 上點燃怒火，許多在華爾街的上班族表示強迫員工超時工作的有毒文化至今仍存在。

紐約郵報（New York Post）報導，曾是士兵的盧克納斯原本在陸軍特種部隊服役，後來轉任金融業，進入位於曼哈頓的美國銀行工作。

報導指出，盧克納斯去年7月進入美國銀行，他死前才完成一筆價值20億美元的併購案，他也在自己的LinkedIn頁面貼出該消息。

求職公司GrayFox執行合夥人華特斯（Douglas Walters）說，盧克納斯3月中時曾向他表示想離開美國銀行，因為工時太長，他一周工作110小時，且在兩人那次交談過程中，盧克納斯完全沒提到自己有健康方面的問題。

華特斯說，盧克納斯說他願意減10%的薪水來換取睡眠時間，還抱怨自己沒有時間陪家人。

盧克納斯的死引發華爾街金融圈的怒火，許多金融從業者湧入美國銀行聯合主席豪依（Gary Howe）的LinkedIn頁面留言，使得豪依不得不關閉頁面。

有美國銀行的員工在社群網站 金融版如「華爾街綠洲」（Wall Street Oasis）上討論，提到可能發起罷工來爭取工時改善。

一位美國銀行的發言人對媒體表示，目前並未計畫是否調查盧克納斯生前真的每周工作100小時，並表示很遺憾失去了一位團隊成員，將持續著重協助家屬和團隊。

退伍軍人團體51 Vet替盧克納斯的家人發起募款，目前已有2437人響應，募集約38萬美元。