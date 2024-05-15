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男高中生花8美元買二手棒球外套 專家說可以賣到2.5萬美元

世界新聞網／輯
奧勒岡州男高中生Jack Ricketts。(翻攝WGN News YouTube頻道)
奧勒岡州男高中生Jack Ricketts。(翻攝WGN News YouTube頻道)

奧勒岡州波特蘭（Portland）一位男高中生瑞基次（Jack Ricketts）到連鎖二手商店Goodwill花8美元買了一件棒球外套，回家後他發現那可能是已故大聯盟球星「小熊先生」（Mr. Cub）班克斯（Ernest Banks）穿過的外套；專家說若考證為真，該件外套可以賣到2萬5千美元。

太陽報（The Sun）報導，18歲的瑞基次因為喜歡搜尋二手和獨特的便宜物品所以常到Goodwill購物。

瑞基次說，他那次只是想找一些基本衣物，他看到那件藍色的棒球外套內部朝外，被放在一堆舊衣的最上面，他想「看起來很酷」，他翻回正面後發現上面有小熊隊的標誌，還寫了「1953」，於是他花了8.7美元買回家。

瑞基次之後上網查更多資訊，發現那可能不只是一件二手外套而已。

瑞基次在內側口袋裡有個舊舊的圖案寫E、B及14，而小熊隊前球星班克斯在1953年加入小熊隊，14則是他的背號，他以14號打了19個球季，贏得許多獎項、達成多項成就。

班克斯職棒生涯都效力於小熊隊，他曾兩度獲得國家聯盟MVP，1977年入選美國棒球名人堂，2013年獲前總統歐巴馬頒發自由勳章。

瑞基次對過去的球星也有研究，他也對班克斯的事蹟如數家珍。

瑞基次現在打算在網上拍賣該件外套。棒球紀念品專家表示，過去有類似的物品賣到2千5百美元，但瑞基次的外套價值遠超過該數字，若考證確定該件外套確實是班克斯曾穿過的外套，估計可以賣到2萬5千美元。

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