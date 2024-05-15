臨終前「死亡咯咯聲」痛苦嚇人？ 安寧病房護士解釋：別怕

安寧病房護士茱莉指出，人臨終時發出咯咯聲是正常的事，別覺得害怕。示意圖。（路透）

洛杉磯安寧病房護士茱莉‧麥法登(Julie McFadden)指出，許多人表示聽到臨終病患發出「死亡咯咯聲」(death rattle)而驚駭莫名，但她解釋，這在死亡過程中其實是很正常的一部分，只要說明給大家了解就好。

每日郵報(Daily Mail)報導，茱莉指出，臨終病人發出死亡咯咯聲是意料中事，只是不熟悉的人會嚇到，不少人留言給她，說聽到死亡咯咯聲讓他們覺得心理受傷。

茱莉表示，發出臨終咯咯聲，並不會導致病人痛苦，他們一般都已失去意識，而咯咯聲是呼吸時，氣體流經累積在口中的體液所致，「知道那是什麼所致，就能減少恐懼」。

正常時，人體在口腔裡分泌液體，但腦部會在無意識下就發出指令，要我們由喉嚨嚥下。只是臨終的人，這套生理機制壞了，口水不再嚥下，而在嘴內累積，有些人臨終前呼吸，氣體進出口鼻部，口水就「咯咯」作響。

茱莉在TikTok 上分享這段知識，目前已有180萬次瀏覽。有人說自己父親往生前好像黏液卡喉而死，聽來駭人；另一人表示，一直以為母親是窒息而死的，現在終於知道她過世時並不痛苦，很感謝茱莉告知。

死亡咯咯聲意味著大限將至，發生之後，平均人會再活25個小時。

研究指出，臨終階段約四成的人會發出死亡咯咯聲。可以用藥物乾燥臨終的人口部，或者把他們轉成側躺，讓開始累積的液體流出來。但安寧病房一般不使用抽管，因為反而會促使人體加大分泌口水，讓問題變得更麻煩。

除了咯咯聲，臨終的人呼吸變得散漫，脈搏減弱，手腳變冷、出現青紫色以及色斑。