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巧克力吃法有差...心情變好又沒負擔 營養師推薦六食物

世界新聞網／輯
營養師推薦六種富含營養又能提振心情的食物。圖為黑巧克力示意圖。（取材自pexels.com@Pixabay)
營養師推薦六種富含營養又能提振心情的食物。圖為黑巧克力示意圖。（取材自pexels.com@Pixabay)

有些人情緒低落時會選擇吃甜食或喝含糖飲料來提振精神，但攝取太多糖分除了會讓血糖飆高外，還可能導致行動變得遲緩或疲累。營養師推薦六種能讓心情變好同時又富含營養的食物，吃了有飽足感也變得開心，生理跟心理都比較沒負擔。

紐約郵報（New York Post）報導，想讓心情變好又不想吃得有負擔，營養師推薦南瓜籽、油性魚類、酪梨、柳橙、深色蔬菜和黑巧克力。

北卡羅來納州羅里（Raleigh）露比橡樹（Ruby Oak）營養諮詢中心的營養師伯恩（Christine Byrne）說，說到心理健康，包含許多富含營養食物的均衡飲食應該是最佳選擇。

第一是南瓜籽。專長為預防心臟病的營養師勞森斯坦（Michelle Routhenstein）建議一次吃1盎司，一周可以吃幾次，可以灑在沙拉、優格或麥片上吃，她說南瓜籽是色胺酸的絕佳來源，色胺酸能生成血清素，血清素被普遍認為是幸福和快樂感覺的貢獻者。

第二是包括鯷魚、鯡魚、鯖魚、黑鱈、鮭魚、鮪魚等油性魚類，牠們富含Omega-3脂肪酸，可預防心血管疾病。伯恩說，近來研究發現Omega-3脂肪酸和改善情緒有強烈連結。美國心臟科協會建議每周攝取兩份油性魚類。

第三是酪梨；勞森斯坦說，酪梨含有單元不飽和脂肪，對腦部健康和降低憂鬱症風險來說很重要，一顆約100公克重酪梨的一半就有約33毫克的色胺酸，營養師則建議一周吃兩份酪梨，一份大約50克。

第四是柳橙。柳橙富含維他命C，而情緒憂鬱者很常缺乏維他命C。勞森斯坦說，柳橙含有黃酮類化合物如橙皮苷，有助於維持情緒穩定。

第五是包括羽衣甘藍、綠葉甘藍、菠菜、小白菜等深色蔬菜，一份2018的研究指出，深色蔬菜有葉酸和鎂，是預防憂鬱症的重要元素。美國人飲食指南建議一周吃一杯半的深色蔬菜。

第六是黑巧克力。韓國在2022年的研究發現，受試者一天吃三次10公克的85%黑巧克力後心情達到最好，但吃70%黑巧克力或沒吃巧克力者沒有同樣結果。科學家將這結果歸因於腸道內微生物的改變，認為是益生元改變了腸道微生物的生態，再透過腸腦軸線改善情緒。

憂鬱症 北卡羅來納州 心臟病

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