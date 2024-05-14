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班機起飛時絕不要入睡 空姐提醒搭機三安全守則

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班機起飛時絕不要入睡 空姐提醒搭機三安全守則

編譯潘勛／即時報導
空姐艾兒叮嚀搭機乘客，班機起飛前別入睡，要保持清醒，以備緊急疏散。（取材自TikTok@wonderfullyale）
空姐艾兒叮嚀搭機乘客，班機起飛前別入睡，要保持清醒，以備緊急疏散。（取材自TikTok@wonderfullyale）

佛州奧蘭多市資深空姐艾兒‧裴德羅沙(Ale Pedroza)在最新TikTok視頻上解釋，因為起飛是班機整趟航程最容易發生緊急事件的階段，因此搭機乘客千萬別睡著，要完全清醒，以備緊急疏散。但很多瀏覽艾兒短視頻的人紛紛留言坦承，自己一上飛機早早便合攏眼皮。

每日郵報(Daily Mail)報導，艾兒表示自己製作這則視頻，是想告知搭機乘客們「搭機時什麼事不能做」；目前視頻瀏覽已逾62萬4000次。

艾兒表示，搭機是很累人的事，有時乘客一上飛機，就直接進入夢鄉，但起飛前便睡著，不僅對耳朵不好，乘客另需了解，飛機在跑道滑行，是整趟航程最關鍵階段，要確定自己完全清醒、保持警覺力，以防出現緊急狀況必須疏散。

擔任空姐近十年的艾兒表示，第二件別在機上做的事便是：別喝自己帶的酒；美國聯邦法規禁止乘客這麼做，因為航空公司無法追蹤，要是出事，法規會處罰乘客，而不干航空公司的事。

艾兒視頻最後叮嚀，搭機時別光著腳在機上。乘客決定坐著時脫掉鞋子，那是一回事，但別光著腳走進機上廁所，「你不會曉得自己站在什麼上頭，地板不見得常保最乾淨狀態」。

@wonderfullyale

What not to do on an airplane ✈️ #flightattendant #traveltips #flightattendanttips #traveldonts

♬ original sound - Ale

很多人在艾兒的視頻下方留言表示，飛機還未升空自己就入睡了；其中一人表示，幾乎一上機就入睡，但他保證自己很淺眠，該醒時就會清醒。

另一人表示，起飛前沒睡著，就再也無法入睡了，但自己若是一就座便入睡，通常到航程一半就醒了。還有人表示，自己是刻意在起飛前就睡著，不然起飛、降落給他的焦慮感太大了。

佛州 TikTok

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