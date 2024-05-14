四血型遇上什麼事一秒爆怒 O型討厭說謊、這血型一點小事就抓狂

不同血型的人，容易在不同狀況下勃然大怒。（取材自unsplash.com＠Julien L）

不管脾氣再好的人，也都會有自己的底線，一旦這個底線被超越了，很可能就會忍不住理智線斷裂。日本 網站「占TV」近來就分析四血型 的人，每個人在碰到什麼樣的狀況下，很容易勃然大怒。

A型

A型的人個性認真，遵守秩序。因此違規又毫不在乎的行為，會讓A型完全不能接受。好比說看到排隊的時候任意插隊，A型就會非常生氣。然而，A型同時也屬於低調的人，使得他們就算看不下去，也未必會出面指責，只能自己生悶氣。

B型

心高氣傲的B型，總是想獲得所有人的尊重。因此當有人看不起自己，或被辱罵「你這個笨蛋」、「你怎麼連這個都不會」這些語句時，會讓他們怒不可遏。他們會一直惦記著這件事情，永遠不會原諒對方。

O型

O型的人相當老實，會將說謊視為一種罪惡，連「善意的謊言」都不願意說。而他們也用這樣的態度去要求別人，因此發現有人說謊時，他們就會完全否定對方。即使不是惡意的謊言，也會讓他們覺得對方不能信任。

AB型

神經質的AB型，平時總是神經兮兮的，因此不用什麼特別的狀況，只要一點日常細微的小時，就可能令他們抓狂。好比說碰到態度稍微沒那麼好的店員，就可能讓他們氣個半死，發誓再也不肯到該店家消費。或是跟人傳訊息，對方回得慢了，也會感到不高興。