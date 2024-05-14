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Nokia復刻版手機重出江湖 在中國賣3天就斷貨

記者葉文義／即時報導
近日，諾基亞重新發布了一款1999年的復刻版手機，結果在中國才開賣不到三天就賣到斷貨。（取材自百度號－玩盡新機)
近日，諾基亞重新發布了一款1999年的復刻版手機，結果在中國才開賣不到三天就賣到斷貨。（取材自百度號－玩盡新機)

2024年諾基亞（Nokia）重出江湖。近日，諾基亞重新發布了一款1999年的復刻版手機，定價人民幣379元，隨後直接登上熱搜，結果在中國才開賣不到三天就賣到斷貨。

《封面新聞》報導，跟諾基亞一樣，金立、摩托羅拉等曾經紅極一時的手機品牌並未消失。隨著CCD相機的火爆，不少年輕人還把舊款手機當CCD相機。 CCD 相機就是在高畫質數位相機還沒推出時，曾經風靡過一時的老數位相機，全稱是「Charge Coupled Device」

5月8日，諾基亞正式發布了最新復刻機型——諾基亞3210 4G，到手價人民幣379元。據「諾基亞手機」官方微博稱，在開售後兩天內該產品被搶購一空，並且目前該款手機的三款配色均顯示為「無貨」。

1999年，經典的諾基亞3210問世，隨即風靡全球，銷量超過1.6億支。不過，如今的諾基亞只剩下了名字，2014年將設備與服務業務出售給微軟後，諾基亞便退出了智慧手機市場的競爭。隨後在2016年，諾基亞品牌被授權給HMD公司使用。

報導指出，諾基亞新款手機賣斷貨背後，除了網友為了情懷買單之外，還有一大原因為年輕人想買來當CCD相機使用，與此同時，還有許多舊款手機也在二手平台翻紅。

去年開始，曾在十幾年前爆紅的CCD相機又開始流行起來。相比如今的單反和微單相機，CCD相機拍攝效果更加有朦朧氛圍感，不少年輕人把它當作拍照必備單品，特別是在社交平台上掀起了一波購買熱潮。

在中國年輕人都在尋找CCD相機平替的熱度之下，諾基亞推出新手機備受關注。根據諾基亞3210 2024款介紹頁面顯示，其擁有200萬相素鏡頭，配備閃光燈。許多人還表示遺憾沒有搶到貨。但也有網友體驗該款手機之後吐槽稱：相素太低了，拍出來效果糊還醜，當不了CCD平替。

諾基亞 微軟 微博

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