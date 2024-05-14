航班延誤1小時因「機長幫機組員買披薩」 乘客氣炸

英國廉價航空易捷航空一名機長為了幫機組員排隊買披薩導致班機延誤1小時。(路透)

英國廉價航空 易捷航空（easyJet）一名機長12日坦承，由於不滿公司的員工餐，決定在班機起飛前買披薩請機組員吃，導致航班延誤1小時，機長上機後還廣播告知所有旅客「感謝大家耐心一同等候」，讓許多乘客相當傻眼。

Meanwhile, EasyJet pilot delays flight to get a pizza pic.twitter.com/GcK4e5T1bq — Karli Bonne’ 🇺🇸 (@KarluskaP) 2024年5月8日

每日郵報報導，一段影片顯示，易捷航空一架航班12日全員登機並準備起飛，機長透過廣播向乘客解釋班機延誤原因，理由是替機組員找到更好的食物。

他表示，無法忍受機組員只能吃兩個糟糕的三明治，而由於需要通過安檢，因此無法快速返回班機，所以不得不和100多位乘客一起排隊等候，最後還說，很感謝大家耐心一起等待。

對於機長誇張行徑，引發乘客怨聲載道，稱「難道不能先讓旅客待在機場休息室，等待空服人員買完披薩嗎？」、「該航班預計2小時50分鐘抵達曼徹斯特，結果變成4小時29分鐘才抵達」、「他們竟然無法靠三明治撐過2小時50分的飛行！」、「如果我提前知道抵達會晚幾個小時，我就會尋找替代航班」。

也有乘客不滿表示，在等待期間，空服員也沒有提供飲品或食物，甚至還不能使用廁所。

根據每日郵報獲取的照片顯示，飛機機組員區域的貨架上放置一個披薩盒。

對此，易捷航空發言人表示，公司深感抱歉，由於機上提供給機組]員的餐飲不足，導致這架航班延誤，未來一定會確保在起飛前會提供足夠食物給工作人員。