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德國作曲家貝多芬「生前鉛中毒」研究曝他頭髮殘留砷和汞

新華社／北京13日電
德國名作曲家貝多芬近200年前病逝。（取材自維基百科）
德國名作曲家貝多芬近200年前病逝。（取材自維基百科）

德國著名作曲家貝多芬(Beethoven)生前飽受疾病困擾。一項新研究顯示，貝多芬頭髮中的鉛含量很高，表明這位作曲家生前鉛中毒。這可能是他一生中飽受耳聾等病痛折磨的原因。

哈佛大學醫學院等機構的研究人員日前在美國《臨床化學》雜誌上發表的一篇文章中指出，兩綹獨立且經鑑定確認的貝多芬頭髮中的鉛含量都很高。「貝爾曼樣本」的鉛含量是參考區間上限的64倍，「哈爾姆-泰爾樣本」則高達95倍。最新研究結果還顯示，在這位作曲家去世近200年後，他的頭髮中仍殘留著砷和汞。

文章稱，利用美國疾病控制和預防中心建議的頭髮鉛濃度換算成血液鉛濃度的公式，研究人員發現，貝多芬生前血液中的鉛濃度估計為69至71微克每分升。這種鉛濃度通常與胃腸道和腎臟疾病以及聽力下降有關。

貝多芬1770年生於波恩，1827年死於維也納。他20多歲開始聽力減退，40多歲完全失聰，生前還患有慢性胃腸道疾病和肝病。

去年發表的一項研究用貝多芬頭髮進行了基因組測序，發現一些導致肝病的遺傳風險因素，以及至少在他去世前幾個月內曾感染乙肝病毒的證據，但這項研究未能從基因層面找到貝多芬耳聾和腸胃問題的確切原因。

哈佛大學 德國

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