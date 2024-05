「猩球崛起：王國誕生」擠下「特技玩家」北美票房強勢登頂

「猩球崛起:王國誕生」延續前一集故事,人類因為傳染病幾乎滅絕,讓地球幾乎被高智商的猩猩一族統治。(圖/20世紀影業提供)

「猩球崛起:王國誕生」(Kingdom of the Planet of the Apes)首映連奪北美單日票房冠軍,並以絕對優勢登頂最新一期北美周末票房排行榜。

據票房統計網站BoxOfficeMojo5月12日發佈的電影市場數據,30部影片北美周末票房(5月10日至12日)報收約9305萬美元,較前一周末增長約26%。

「猩球崛起」系列最新推出的「猩球崛起:王國誕生」是此波漲勢的動力來源。這部科幻冒險動作片10日亮相,以約5650萬美元首映周末票房成為本期北美周末票房十強中唯一上榜新片,占該統計周期北美總票房約六成。加上北美以外市場,該片目前總票房已達1.29億美元。目前主要電影網站對其評價為IMDb評分7.3、MTC評分66、爛番茄新鮮度81%(221評),CinemaScore打分為B。

萊恩葛斯林在「特技玩家」展現壯碩好身材。(圖/UIP提供)

在新片衝擊下,儘管放映影院數量未減,「特技玩家」(The Fall Guy)第二個上映周末票房環比下跌50.6%,以約1370萬美元從上期榜單冠軍退居本輪排名次席,同「猩球崛起:王國誕生」一道成為該統計周期僅有的兩部票房千萬級影片。這部大製作動作喜劇劇情片迄今北美票房約4970萬美元、總票房約1.04億美元。

隨著放映影院開始減少,好萊塢 明星贊達亞主演的愛情體育劇情片「挑戰者」(Challengers)此番周末票房環比下跌38.3%,以約468萬美元蟬聯本期榜單季軍。自4月26日上映以來,該片北美票房僅得3807萬美元、總票房約6867萬美元。

口碑低迷的小成本恐怖片「絕命塔羅牌」(Tarot)第二個上映周末票房環比下跌46.9%,以約345萬美元保住榜單第4名,目前北美累計票房約1202萬美元、總票房約2021萬美元。

科幻冒險動作片「哥吉拉與金剛:新帝國」(Godzilla x Kong:The New Empire)以約253萬美元周末票房續列榜單第5位,迄今北美票房約1.92億美元、總票房約5.59億美元。

已連續十次位居北美周末票房十強榜單的「功夫熊貓4」(Kung Fu Panda4),以約200萬美元從上期榜單第8名回升至本輪排名第7位。3月8日上映至今,這部動畫片北美票房約1.91億美元,依然僅次於2008年推出的第一部;全球票房達5.29億美元,終於超越2016年推出的第三部,不再於「功夫熊貓」系列中墊底。