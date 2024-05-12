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「猩球崛起：王國誕生」擠下「特技玩家」北美票房強勢登頂

中新社／洛杉磯12日電
「猩球崛起：王國誕生」延續前一集故事，人類因為傳染病幾乎滅絕，讓地球幾乎被高智商的猩猩一族統治。（圖／20世紀影業提供）
「猩球崛起：王國誕生」延續前一集故事，人類因為傳染病幾乎滅絕，讓地球幾乎被高智商的猩猩一族統治。（圖／20世紀影業提供）

「猩球崛起：王國誕生」（Kingdom of the Planet of the Apes）首映連奪北美單日票房冠軍，並以絕對優勢登頂最新一期北美周末票房排行榜。

據票房統計網站BoxOfficeMojo5月12日發佈的電影市場數據，30部影片北美周末票房（5月10日至12日）報收約9305萬美元，較前一周末增長約26%。 

「猩球崛起」系列最新推出的「猩球崛起：王國誕生」是此波漲勢的動力來源。這部科幻冒險動作片10日亮相，以約5650萬美元首映周末票房成為本期北美周末票房十強中唯一上榜新片，占該統計周期北美總票房約六成。加上北美以外市場，該片目前總票房已達1.29億美元。目前主要電影網站對其評價為IMDb評分7.3、MTC評分66、爛番茄新鮮度81%（221評），CinemaScore打分為B。

萊恩葛斯林在「特技玩家」展現壯碩好身材。(圖／UIP提供)
萊恩葛斯林在「特技玩家」展現壯碩好身材。(圖／UIP提供)

在新片衝擊下，儘管放映影院數量未減，「特技玩家」（The Fall Guy）第二個上映周末票房環比下跌50.6%，以約1370萬美元從上期榜單冠軍退居本輪排名次席，同「猩球崛起：王國誕生」一道成為該統計周期僅有的兩部票房千萬級影片。這部大製作動作喜劇劇情片迄今北美票房約4970萬美元、總票房約1.04億美元。

隨著放映影院開始減少，好萊塢明星贊達亞主演的愛情體育劇情片「挑戰者」（Challengers）此番周末票房環比下跌38.3%，以約468萬美元蟬聯本期榜單季軍。自4月26日上映以來，該片北美票房僅得3807萬美元、總票房約6867萬美元。

口碑低迷的小成本恐怖片「絕命塔羅牌」（Tarot）第二個上映周末票房環比下跌46.9%，以約345萬美元保住榜單第4名，目前北美累計票房約1202萬美元、總票房約2021萬美元。

科幻冒險動作片「哥吉拉與金剛：新帝國」（Godzilla x Kong：The New Empire）以約253萬美元周末票房續列榜單第5位，迄今北美票房約1.92億美元、總票房約5.59億美元。 

已連續十次位居北美周末票房十強榜單的「功夫熊貓4」（Kung Fu Panda4），以約200萬美元從上期榜單第8名回升至本輪排名第7位。3月8日上映至今，這部動畫片北美票房約1.91億美元，依然僅次於2008年推出的第一部；全球票房達5.29億美元，終於超越2016年推出的第三部，不再於「功夫熊貓」系列中墊底。 

好萊塢

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