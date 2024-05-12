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巴黎奧運／100年歷史場館重新使用 1924年開幕式在此舉辦

新華社／巴黎12日電
伊夫‧迪馬努瓦爾體育場在1924年的巴黎奧運辦過開幕式。（新華社）
伊夫‧迪馬努瓦爾體育場在1924年的巴黎奧運辦過開幕式。（新華社）

距離巴黎奧運開幕僅有兩個多月時間，奧運火種已經從馬賽登陸，開啟了在法國境內的傳遞；而在首都巴黎，各項測試賽也在有條不紊地舉行。

本屆巴黎奧運將在超過30個體育場比賽，其中一個令人矚目的場館是位於水上中心西邊約12公里的伊夫‧迪馬努瓦爾體育場(Yves-du-Manoir Stadium)，這裡將是本屆奧運曲棍球項目的比賽場地。來自法國、德國、英格蘭的多支不同年齡組別的曲棍球隊伍成為了這座具有特殊歷史意義的奧運場館的「先行體驗官」。

稱其具有特殊意義，是因為在100年前的1924年巴黎奧運上，這座體育場作為主會場承辦了開幕式以及田徑、足球、體操甚至是馬術項目的比賽。這也是本屆奧運上唯一一座重新被投入使用的百年奧運場館。

伊夫‧迪馬努瓦爾體育場在1924年的巴黎奧運辦過開幕式。（新華社）
伊夫‧迪馬努瓦爾體育場在1924年的巴黎奧運辦過開幕式。（新華社）

「我們的策略是儘量不丟棄現有的部分，一切都可以被再利用。這座場館是一個現有場館和臨時場館的結合。西邊的看台依然還是100年前的看台，另外三面則加裝了臨時看台以增加整個場館的容量，為的是給運動員們創造更好的比賽氛圍，」負責翻修工作的設計師庫爾蒙表示。

這位設計師說，西邊水泥看台上面的頂棚也是來自100年前，這也是翻修工作最大的難點，想要在上面增加任何設施或者覆蓋物都要格外小心，為此他們請來了不少工程方面的專家共同努力。

「我們希望盡可能保持這座場館100年前的樣子，讓前來比賽的運動員們產生一種歷史穿梭感，看著門外那些100年前奧運的照片，再到這片場地上奔跑、揮桿，彷彿自己也在和100年前的運動員對話」，庫爾蒙說。

巴黎奧運 足球 德國

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